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«МедиаПасха-2018»
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«МедиаПасха-2018» 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 1 час назад
Начиная с 12:00 и в течение всего дня команды-участники будут расписывать ростовые пасхальные яйца, установленные перед храмом. В этом году в «МедиаПасхе» участвуют:
радио «Культура»,
информационное агентство «ТАСС»,
газета «Метро»,
телеканал «Страна FM»,
телеканал «Москва24»,
информационно-просветительский портал «Приход»,
журнал «Фома»,
телеканал «Спас»,
телеканал «Бобёр».
В состав жюри конкурса входят: руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси свящ. Александр Волков, настоятель Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря игумен Петр (Еремеев), генеральный директор ГБУК города Москвы «Музей Москвы» Алина Сапрыкина, представители культурной общественности Москвы.
Одновременно с работой команд во дворе храма будет организована зона мастер-классов. Концертную часть фестиваля, которая будет проходить во дворе храма, откроет выступление хора Российского православного университета. Перед гостями также выступят: фолк-рок группа «После 11», ансамбль народной музыки «Дубрава», дуэт «Проще простого», солистка Государственного Академического Большого Театра России Ксения Дежнева и другие приглашенные артисты.
«МедиаПасха-2018» в храме Святого Иоанна под Вязом (Москва, Новая площадь, 12): 21 апреля с 12:00. Вход свободный.
Информационный портал Департамента культуры города Москвы: последние новости
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