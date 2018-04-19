«МедиаПасха-2018»

Начиная с 12:00 и в течение всего дня команды-участники будут расписывать ростовые пасхальные яйца, установленные перед храмом. В этом году в «МедиаПасхе» участвуют:

радио «Культура»,

газета «Метро»,

телеканал «Страна FM»,

информационно-просветительский портал «Приход»,

журнал «Фома»,

телеканал «Спас»,

телеканал «Бобёр».

Одновременно с работой команд во дворе храма будет организована зона мастер-классов. Концертную часть фестиваля, которая будет проходить во дворе храма, откроет выступление хора Российского православного университета. Перед гостями также выступят: фолк-рок группа «После 11», ансамбль народной музыки «Дубрава», дуэт «Проще простого», солистка Государственного Академического Большого Театра России Ксения Дежнева и другие приглашенные артисты.

«МедиаПасха-2018» в храме Святого Иоанна под Вязом (Москва, Новая площадь, 12): 21 апреля с 12:00. Вход свободный.