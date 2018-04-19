В центре «Мои документы» на Головинском шоссе обновили график загруженности

Обновленные графики средней загруженности офисов по дням недели и часам составили специалисты столичных центров «Мои документы», проанализировав данные за первый квартал 2018 года. Так, в центре госуслуг Головинского района наиболее загруженным днем является понедельник. Меньше всего людей обращается в центр в выходные.

Мария Чеснокова. — Максимальное число посетителей в течение дня отмечается с 12.00 до 16.00, а минимальное — с 8.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00. Среднее время ожидания в очереди не превышает трех минут, — отметила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы

Графики средней загрузки размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на сайте md.mos.ru в разделе «Медиа».

Напомним, районный центр госуслуг находится на втором этаже торгового центра «Водный» по адресу Головинское шоссе, д. 5. Он работает с 8.00 до 20.00 без перерыва и выходных. (ео)