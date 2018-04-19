Почему люди с широким кругом интересов вероятнее всего добьются успеха

Эра современных эрудитов

Современный эрудит — человек, который объединяет свои знания из разных областей науки в один навык. Такие люди извлекают лучшее из каждой сферы жизни, чтобы быть более эффективными в своей основной специальности. Современные эрудиты объединяют нетипичные комбинации из знаний и умений, а затем при их помощи рождают гениальные идеи и образуют новые сферы, где пока еще нет конкуренции.

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Чарлз Дарвин, создатель одной из самых важных теорий в истории — теории эволюции — также был эрудитом. Стивен Джонсон , автор книги «Откуда берутся хорошие идеи», идеально описал его первый научный прорыв:

«Сама идея основывалась на знаниях из разных дисциплин: чтобы решать головоломки, он должен был мыслить, как натуралист, морской биолог и геолог одновременно. Ему необходимо было понимать жизненный цикл коралловых колоний; он был вынужден думать об огромных временных масштабах вулканических гор… Для понимания этой идеи требовался глубокий интеллект».

Почему быть современным эрудитом — новая норма

Первое преимущество эрудитов: объединив несколько навыков, они могут стать ведущими специалистами в своей основной области

О Скотте Адамсе, создателе Dilbert, одной из самых популярных серий комиксов, никогда нельзя было сказать, что он был самым смешным человеком в мире. Он не был лучшим карикатуристом (он создал Dilbert в 20 лет). Но он объединил юмор и навыки рисования, сфокусировавшись на бизнес-культуре. Так он стал лучшим в своей области. Если вы хотите чего-то необычного, вы можете пойти по одному из двух путей:

Делать что-то лучше всех в одной сфере.

Делать что-то хорошо в нескольких сферах.

Первой стратегии сложно придерживаться: практически невозможно стать лучшим в одной области. Вторая стратегия, напротив, довольно проста. Каждый человек может преуспеть как минимум в нескольких областях.

Второе преимущество эрудитов: большинство прорывов было сделано благодаря объединению нескольких навыков

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на самые ведущие научные работы в истории. Исследователь Брайан Аззи проанализировал около 26 миллионов трудов за последние несколько сотен лет и обнаружил, что над самыми влиятельными из них работали команды с нетипичными комбинациями знаний и навыков.

Третье преимущество эрудитов: сейчас очень быстро и легко освоить новый навык

Хотите освоить новый навык? Это просто, как никогда:

Качество знаний в каждой области совершенствуется. Исследователи и практики систематически совершенствуют и тестируют каждую область знаний, чтобы сделать ее более надежной. Старые и ошибочные идеи дискредитируются и появляются новые. Мы добились колоссального развития в сфере технологий. То же самое можно сказать о физике и биологии.

Существует множество бесплатного и доступного контента для обучения. Вам нужны советы экспертов? Вы ищете надежный материал? Есть сотни тысяч онлайн-курсов и видео. Это золотой век для людей, желающих учиться и инвестировать в себя.

Тринадцатилетний Майкл Сэйман научился программировать при помощи Google . Он разработал приложение, которое попало в топ 100 приложений в мире, обогнав Starbucks и Yelp.

Четвертое преимущество эрудитов: сейчас просто как никогда создать новую область, индустрию или навык

Сейчас очень просто создать новую область, индустрию или навык. Быть эрудитом очень легко. И вот почему:

Во-первых, новые навыки, индустрии и области появляются вследствие объединения старых. Во-вторых, количество новых областей науки и бизнеса растет непомерными темпами. В-третьих, вместе с новыми навыками появляются и новые возможности для различных комбинаций. Каждый навык можно теоретически объединить с другим. Любой прорыв рождает потенциал для последующих прорывов.

Если у вас есть один кирпич (А), существует только одна комбинация (А). Если у вас есть два кирпича (А и Б), вы можете создать три комбинации (А, Б, А+Б). Как только появляется четыре кирпича, вы можете создать 15 комбинаций.

Существуют тысячи новых областей, которые появились после объединения знаний и навыков: биотех, интернет вещей (производство и софт), разработка приложений, контент-маркетинг.

Пятое преимущество эрудитов: они могут выжить в эпоху постоянных перемен

Что общего у этих шести профессий?

Разработчик приложений

Менеджер социальных сетей

Специалист по облачным вычислениям

Дата-сайентист

Создатель контента на YouTube.

Ответ: ни одна из этих профессий не существовала 15 лет назад. Представьте, какой бы властью и силой вы обладали, если бы могли освоить эти навыки и вернуться обратно во времени. Наверняка вы стали бы миллионером.

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Какие навыки будут ценными через 20 лет? Никто не знает.

Поэтому возникает вопрос: как инвестировать в знания, которые принесут нам выгоду в будущем? В мире постоянных перемен необходимо быть специалистом «общего профиля», чтобы выжить.

Шестое преимущество эрудитов: благодаря знаниям из разных областей вы сможете решать очень серьезные проблемы

Многие глобальные проблемы можно решить при помощи навыков из разных дисциплин. Возьмем, к примеру, ожирение. Вам может показаться, что решить эту проблему очень легко. Просто нужно меньше есть и заниматься больше. На самом деле для решения этой проблемы требуются знания из разных областей: физиология тренировок, генетика, поведенческая психология, социология, экономика, маркетинг, общая психология, образовательная система и питание.

Седьмое преимущество эрудитов: вы сможете выдержать конкуренцию в мировой экономике

Две самых основных ментальных модели экономики — это спрос и предложение. Это относится ко всему: к рынку труда, продуктам и услугам, идеям.

Существует два способа, как выдержать конкуренцию в современной экономике:

Уменьшить предложение

Увеличить спрос

Вы можете обладать самым ценным навыком на планете, однако если им обладают все, вы обычный посредственный специалист. Если вы выработаете уникальный набор навыков, вы сможете отличаться от других и зарабатывать больше.

Хотите определить, насколько редкими и ценными знаниями обладаете? Миллиардер и один из топовых инвесторов Кремниевой долины Питер Тиль задает соискателям на собеседованиях один и тот же вопрос: «Верите ли вы во что-то, во что не верят остальные?» Попробуйте на него ответить. Так вы поймете, обладаете ли ценными и редкими идеями. Если вам в голову ничего не приходит, видимо, вы не так уникальны, как считали прежде.

Фото: forbes.com. Питер Тиль

Итог

Быть эрудитом — это новая норма. Специалисты рискуют стать жертвами своего же успеха. Они вырабатывают узкий набор знаний и получают высокую зарплату. Сейчас. Их карьеры очень хрупки. Если их профессии исчезнут или изменятся, им, скорее всего, придется начать все сначала.

Эрудитам это не грозит. Перемены в мире лишь сделают их сильнее.

Теперь остается ответить на вопрос: как стать специалистом «общего профиля»? С чего начать? Как выделить время? Как применить изученное в реальном мире? Не стоит рыться в старых вещах и искать тетради по биологии, чтобы перечитать университетские конспекты. Это не поможет. Вы должны понять, что такое ментальные модели.

Ментальные модели — это невидимые нити, которые связывают вместе дисциплины.

Например, как только вы поймете принцип 20/80 («20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата»), вы сможете использовать эту модель для повышения эффективности в любой сфере вашей жизни. Кроме того, ментальные модели помогут вам быстрее изучать другие навыки, поскольку вы будете обладать стабильной основой и универсальными знаниями. Следовательно, как только вы решитесь изучать новую дисциплину, вы быстро заметите ментальные модели, которые могли бы использовать.

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