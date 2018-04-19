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Минобразования РФ примет участие в форуме-выставке «Госзаказ — за честные закупки»
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Минобразования РФ примет участие в форуме-выставке «Госзаказ — за честные закупки» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Минобразования РФ поставит свой коллективный стенд на форуме-выставке «Госсаказ: за честные закупки», который ведомство традиционно поддерживает. Участники мероприятия смогут ознакомиться с основными результатами государственных закупок в рамках реализации в 2017 году мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
Особое внимание участников форума привлекут результаты инновационных проектов, достигнутые в ходе реализации в 2017 году мероприятий Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
В деловой программе форума также примет участие делегация министерства. Сочетание экспозиции, презентация интересных проектов и проведение деловых мероприятий, рассчитанных на широкий круг специалистов, позволит привлечь большое внимание участников и гостей к деятельности ведомства.
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