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Руслан Гаттаров: Екатеринбург без ВСМ выживет, Челябинск — нет
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Руслан Гаттаров: Екатеринбург без ВСМ выживет, Челябинск — нет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в правительство Челябинской области поступил документ о согласовании рабочей группы, которая будет вести переговоры между Минтрансом России, правительством Свердловской и Челябинской областей, руководством партнерства УВСМ по вопросам строительства железнодорожной магистрали. Сейчас идет этап переговоров, уточняются вопросы пассажиропотока, определяется перевозчик, обсуждаются аспекты налогового характера. После решения юридических вопросов начнется проектирование и строительство, а также экспертиза проекта.
Строительство магистрали планируется начать в 2021 году, а спустя три года новая железная дорога должна начать эксплуатироваться. В 2025 году в Екатеринбурге пройдет ЭКСПО. Уральская ВСМ должна стать гарантией создания агломерации Челябинска и Екатеринбурга. По задумке южноуральских властей, челябинский аэропорт сможет принимать пассажиров, которые по новой ВСМ чуть более чем за час будут добираться до столицы Урала, где пройдут главные мероприятия международной выставки.
«Без этого проекта нас ждала бы не самая приятная судьба. Свердловск за сет своей логистики в аэропорту выжил бы, мы — нет, не смогли бы поддерживать себя на должном уровне, — заявил вице-губернатор Руслан Гаттаров. — И здесь важный фактор — это ШОС. И мы внимательно работаем с документацией. Есть риски, которые мы берем на себя, потому что если мы не успеем, это будет большой проблемой, в том числе международной. Реконструкция полосы, появление новой инфраструктуры самого аэропорта, пассажирского терминала даст возможность Челябинску конкурировать с Екатеринбургом. Екатеринбуржцу какая разница — доехать до Кольцово за полчаса или доехать за час с небольшим до аэропорта Челябинска, чтобы улететь отсюда в нужном направлении?».
Руслан Гаттаров отметил примеры деления общественного транспорта по классности: бизнес, первый, эконом. По словам вице-губернатора, главными пассажирами новой железной дороги станут бизнесмены, которые смогут экономить время: на поезде дорога между Екатеринбургом и Челябинском будет занимать в два-три раза меньше, чем на машине, так как поезда не стоят в пробках на въезде в мегаполисы. К тому же в вагоне будет комфортно вести дела, читать прессу, пользоваться интернетом благодаря наличию вай-фай.
Руслан Гаттаров также сегодня заявил, что часть трассы будущей ВСМ в Свердловской области будет проходить через жилой сектор, дома в котором будут выкупаться под снос. В Челябинской области дорога пойдет преимущественно по полям, то есть землям сельхозназначения.
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