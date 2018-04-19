Как эффективно искать информацию в интернете? 10 правил

Даже если сфера вашей деятельности напрямую не связана с поиском и обработкой информации, в быту вам все равно не обойтись без них. Самые простые на первый взгляд вещи — скажем, подбор необходимой бытовой техники или поиск редкого клипа любимого исполнителя — могут сопровождаться серьезными трудностями. Вроде бы все правильно написал в поисковой строке, ан нет, не находится! Между тем, есть простые приемы, которые позволяют искать нужные сведения в интернете быстрее и эффективнее. И даже если вы не начнете пользоваться всеми теми, о которых мы сегодня расскажем, все равно вам будет гораздо проще и легче заниматься интернет-серфингом — а ведь именно так и называется поиск информации во всемирной сети.

Правильно составляйте поисковые запросы

Это — самый главный и самый эффективный прием при поиске информации в интернете. Поиск по одному слову выдаст несколько миллионов результатов, поиск по двум — уже на порядок меньше, а на запрос из, скажем, четырех или шести слов — всего несколько тысяч, а то и меньше. К тому же чем точнее и грамотнее составлен запрос, тем выше вероятность, что искомый результат обнаружится на первой странице. Кроме того, не забывайте о том, что поисковые системы не всегда могут исправить орфографические ошибки в запросах, а некоторые и за ошибки не считают (например, не видят разницы между –тся и –ться, которая может оказаться принципиальной для поиска). И не игнорируйте заглавные буквы, если не хотите разбираться с лишними результатами. Скажем, запрос по слову «лебедь» выдаст результаты и с информацией о птице, и с данными о покойном генерале Александре Лебеде , а «Лебедь» — в основном о генерале, хотя будут попадаться и упоминания о птице, если слово стояло в начале предложения.

Используйте как минимум две поисковые системы

У разных поисковиков несколько разные способы индексации страниц. Поэтому, как правило, даже самые простые поисковые запросы в разных системах приносят разные результаты. Во-первых, то, что не заметила одна поисковая система, может заметить другая — и наоборот. Во-вторых, некоторые результаты в одной системе окажутся на десятой или двадцатой странице, а в другой попадут в первую пятерку. Кроме того, разные поисковые системы по-разному реагируют на частоту употребления слов в запросе, на наличие или отсутствие заглавных букв, на расположение слов запроса в пределах одного документа и даже одного предложения.

Уточняйте географию запросов

Для жителей Москвы этот прием менее актуален, чем для всех остальных россиян. Дело в том, что поисковые системы, даже если и учитывают месторасположение компьютера, с которого вводится поисковый запрос, тем не менее, в первую очередь индексируют страницы с наибольшим числом обращений. А такие страницы, как правило, связаны с Москвой, где сосредоточено значительное количество интернет-пользователей, которые к тому же отличаются высокой активностью. Поэтому не надейтесь на то, что поисковая система помнит, где вы живете. Лучше просто добавить в поисковый запрос упоминание о своем городе или области.

Впрочем, и москвичам не стоит пренебрегать этим приемом. Столица велика, нужные услуги могут оказывать в любом ее месте. Невелико удовольствие раз за разом кликать на результаты поиска и выяснять, что фирма расположена в трех часах езды от дома или офиса. Зато даже простое упоминание района или ближайшей станции метро позволит вывести в первые строчки результатов именно те компании, которые находятся ближе всего.

Уточняйте предметную область запросов

В принципе, это то же самое правило, которое касается и географии. Банальное слово «шина» выдаст подавляющее большинство результатов, не имеющих никакого отношения к медицине. А если у пользователя даже автомобиля нет, зато ему завтра сдавать зачет по первой медицинской помощи? Тут-то и стоит вспомнить, что простое дополнение слова «медицина» к слову «шина» уже поможет исключить из результатов большинство автомобильных ссылок и вывести на первые страницы именно шины, которые накладывают в случае переломов.

То же касается и любых других предметных областей. Как правило, у поисковых систем есть встроенное меню, позволяющее уточнять, что ищет пользователь: картинки, видео, словарные статьи, перевод слова, новостные материалы по своему запросу и так далее. Но и пользователю не стоит лениться: слово «медицинская» к слову «шина» за него не подставит ни одна поисковая система.

Пользуйтесь расширенным поиском

Этот совет прямо следует из двух предыдущих, поскольку позволяет не придумывать самому уточняющие слова в запросы, а пользоваться уже разработанной для поиска именно в этой системе структурой. Пренебрегать ею не стоит: программисты поисковых сервисов куда как лучше большинства даже продвинутых пользователей знают, какими алгоритмами пользуются их продукты и как именно они ищут. Поэтому, вводя в поисковик те же «шины», попробуйте детальнее структурировать свой запрос с помощью расширенного поиска.

Просматривайте хотя бы первые десять страниц результатов

Почему стоит следовать этому правилу? Потому что на первых страницах будут не только самые релевантные, то есть точнее всего соответствующие запросу, результаты. Там будут результаты, найденные на самых популярных страницах. А это, как правило, страницы и порталы, которые содержат не самую точную, зато лучше всего соответствующую популярным поисковым запросам информацию. Простой пример: результаты поиска по одному-единственному слову в большинстве случаев будет начинаться со ссылки на соответствующую статью в Википедии. И хотя в настоящее время информация из свободной энциклопедии вызывает куда больше доверия, чем лет пять-семь назад, не стоит ограничиваться ею. А, допустим, ссылка на научную работу, детально описывающую именно то, что ищет пользователь, окажется на двенадцатой или двадцать пятой странице — просто потому, что к этому научному порталу обращаются в десятки или сотни раз реже, чем к Википедии.

Пользуйтесь функцией «Поиск в найденном»

Этот прием тоже позволяет сужать область поиска за счет уточнения, какие именно, например, шины ищет пользователь. Поиск в найденном поможет быстро устранить подавляющее большинство результатов из смежных или вовсе посторонних областей или из других географических регионов. Нужно только помнить, что и к поиску в найденном применимы все те же вышеперечисленные правила. Кроме того, поиск в найденном позволяет структурировать результаты поиска с учетом уже полученных ссылок и найденной информации, что повышает вероятность нахождения одной-единственной требуемой ссылки.

Переформулируйте запросы с учетом уже полученных результатов

Даже беглый просмотр полученных результатов поиска, как правило, показывает, что интересующий вас предмет или понятие разные люди ищут по-разному. Не пренебрегайте их опытом! Самый простой способ — обратить внимание на предлагаемые поисковой системой варианты запросов, когда вы только вводите их в поисковую строку. Даже если воспользоваться последовательно хотя бы пяти такими «автоматическими» вариантами, это уже позволит сделать поиск более эффективным. А если добавить к автоматическим вариантам свои собственные, уточняющие и корректирующие первоначальный запрос, то и подавно.

Используйте синонимы, ищите по официальным названиям и ключевым фразам

Прием, напоминающий поиск в найденном, но позволяющий не сузить, а уточнить поиск. Скажем, пользователь ищет информацию о предмете, который более известен под просторечным названием. Тогда, получив информацию о том, как на самом деле официально, а не в разговорной речи, называется объект поиска, можно задать новый, более точный поисковый запрос. Кстати, правило действует и в другую сторону: нередко оказывается, что гораздо больше информации можно найти о предмете, введя в поисковую строку его «народное» название или прозвище, информация о которых нашлась в результате первого запроса.

Используйте операторы поиска

Этот совет не случайно стоит последним: он годится скорее продвинутым пользователям и тем, кто в школе хорошо успевал по точным наукам. Поэтому мы даже не будем углубляться в подробное описание всех операторов поиска. Скажем только, что операторы поиска — это специальные знаки типа «+», «-», «~», «|» и так далее, подставляемые в текст запроса. Их использование позволяет включать и исключать из поиска конкретные слова из словосочетания, добиваться, чтобы поисковая машина искала словосочетание в пределах одного предложения или одного документа и так далее. А если читателю интересно побольше об этом узнать — он может ввести в поисковую строку словосочетание «операторы поиска», а потом воспользоваться всеми вышеприведенными советами. Результат гарантирован!

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ