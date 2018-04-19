Костромские областные депутаты составили собственный план реализации послания Президента

19 апреля состоялось 33-е пленарное заседание Костромской областной Думы VI созыва, сообщает корреспондент портала К1NEWS.RU. Депутаты успели рассмотреть более десятка вопросов, ключевым из которых стало утверждение парламентского плана мероприятий по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 1 марта этого года.

Работа над этим стратегическим документом началась сразу после Послания. Такая работа велась и ранее, но в этом году депутаты решили подойти к этому более основательно, дали всем комитетам парламента достаточно времени, чтобы они по максимуму успели собрать предложения всех депутатов, понимая, что это план не на год, а на долгосрочную перспективу. Каждый из профильных комитетов Думы в течение месяца вносил конкретные предложения, а сегодня приняли сводный перечень первоочередных действий.

Я прекрасно понимаю, что все здоровые, созидательные силы общества сейчас должны объединиться для того, чтобы подставить плечо и реализовать волю Президента, озвученную первого марта. Безусловно, своё место в этом процессе нашли и мы — региональные законодатели. Всё это связано с совершенствованием законодательной базы, с анализом тех процессов, которые тормозят развитие вперёд. Мы смотрим на то, какие поправки и мы бы смогли внести в региональное законодательство. И в этом плане все поднятые вопросы нашли своё отражение. Но этот план — не догма, а документ, который может совершенствоваться. И мы будем держать это на постоянном контроле и ежеквартально следить за тем, как эти идеи реализуются, — подчеркнул председатель Костромской областной Думы Алексей АНОХИН

В результате в план мероприятий вошло 47 пунктов. Некоторые из них уже начали реализовываться.

Наверняка, многие отметили, что Президент, например, отозвался о кадастровой стоимости недвижимости, чтобы она не становилась дороже рыночной. Мы запланировали на эту тему круглый стол во втором квартале. Также будем работать и по проблемным вопросам дорожной отрасли. То есть все эти пункты нашего плана уже плотно и органично вошли в план работа нашего комитета, — рассказал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и банкам Костромской областной Думы Олег СКОБЁЛКИН

Мы уже выходили в конце прошлого года с инициативой установления мер социальной поддержки семей при рождении первого ребёнка. Но теперь это станет федеральной нормой. Нам, конечно было отрадно слышать, что более 6 триллионов рублей будет направлено на меры социальной поддержки для улучшения демографии страны. Это огромный пласт инициатив, которому мы, конечно, будем содействовать, — поделился председатель комитета по вопросам материнства, детства, спорта и молодёжной политике Костромской областной Думы Вячеслав ГОЛОВНИКОВ.