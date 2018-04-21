Более 53 тысяч жителей Химок приняли участие в субботнике

Подмосковные Химки традиционно присоединились к общеобластному субботнику. На уборку вышли более 53 тысяч человек.

В ходе субботника были очищены 544 дворовых территории, 97 СНТ, 20 объектов здравоохранения, 57 детских садов и 33 школы,117 объектов спорта, 28 объектов культуры; 4 парка и 6 именных скверов, 54 промышленных предприятия и 94 строительных объекта.

Центральными площадками стали парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого, микрорайон Новогорск (пересечение ул. Заречная и ул. Соколовская), прибрежная зона Канала имени Москвы, микрорайон Подрезково (ул. 1-я Лесная). В рамках субботника в Химках было задействовано более 100 единиц техники.

«Для нас это действительно праздник» — жители подмосковных Химок вышли на субботник.