Ещё
Более 53 тысяч жителей Химок приняли участие в субботнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 53 тысяч жителей Химок приняли участие в субботнике 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Подмосковные Химки традиционно присоединились к общеобластному субботнику. На уборку вышли более 53 тысяч человек.
В ходе субботника были очищены 544 дворовых территории, 97 СНТ, 20 объектов здравоохранения, 57 детских садов и 33 школы,117 объектов спорта, 28 объектов культуры; 4 парка и 6 именных скверов, 54 промышленных предприятия и 94 строительных объекта.
Центральными площадками стали парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого, микрорайон Новогорск (пересечение ул. Заречная и ул. Соколовская), прибрежная зона Канала имени Москвы, микрорайон Подрезково (ул. 1-я Лесная). В рамках субботника в Химках было задействовано более 100 единиц техники.
«Для нас это действительно праздник» — жители подмосковных Химок вышли на субботник.
360tv.ru: последние новости
Интерпол установил, что «золотая судья» Хахалева работала по поддельному диплому Силуанов и Мнучин обсудили антироссийские санкции «Он завершит свою политическую карьеру»: политолог рассказал о личных планах Тулеева
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шторм накроет всю Москву за час43
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство43
«Надо положить конец санкциям»47
Скончалась Нина Дорошина204
ФСБ предотвратила теракты в России324
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение