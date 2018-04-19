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Дефицит врачей в Бурятии на начало года составил около 12%
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Дефицит врачей в Бурятии на начало года составил около 12% 

ТАСС 1 час назад
УЛАН-УДЭ, 19 апреля. /ТАСС/. Нехватка врачей в государственных медицинских учреждениях Бурятии составила порядка 12,5%, работников среднего медицинского звена — 7%, власти региона предлагают решать ее выделением жилищных субсидий и другими социальными льготами. Об этом сообщил депутатам народного Хурала (парламента) Бурятии министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев.
По состоянию на 1 января 2018 года в государственных медицинских организациях Бурятии работает более 3,6 тыс. врачей и 9,2 тыс. медицинских работников среднего звена. Проблема нехватки медицинских кадров есть в шести районах региона.
"Потребность во врачах у нас составляет 515 человек, в том числе в районах 194 человека. Наибольший дефицит — врачи первичного звена. Дефицит средних медработников составляет 695 человек, в том числе в районах 215. Среди медработников не хватает фельдшеров скорой медпомощи (потребность — 140 человек)", — сообщил министр.
В Бурятии в период с 2011 по 2017 год были трудоустроены 769 врачей и специалистов по программе «Земский доктор», все они получили единовременные выплаты размером в 1 млн рублей. «С учетом потребности 42% врачей трудоустроены в участковую службу, остальные 58% — в поликлиники центральных районных больниц и в стационары. Это анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, хирурги, стоматологи, рентгенологи, неврологи, психиатры, отоларингологов и другие специалисты», — пояснил Самбуев.
Однако, подчеркнул министр, мониторинг работы земских врачей показал, что, отработав пять лет в районах, врачи уезжают в административный центр республики — город Улан— Удэ. «Из 321 молодых врачей, трудоустроившихся в 2011-2012 годах, отработав пять лет, остались и продолжают работать 154 человека. Остальные из числа уволенных трудоустроены в медорганизации Улан-Удэ», — сообщил чиновник. «В качестве причин при анкетировании они указывают отсутствие жилья, неразвитость инфраструктуры на местах, отсутствие условий для получения дополнительного образований детьми», — отметил министр.
Депутатам регионального парламента он предложил обсудить с муниципалитетами возможность поддержки медицинских кадров, включая субсидирование на приобретение и строительство жилья, дополнительные социальные льготы. Кроме того, предложено увеличить количество бюджетных мест для подготовки медработников в медколледжах Бурятии. Сейчас в медколледжах Бурятии на бюджетной основе обучаются 870 студентов. В 2018 году в республике планируется трудоустроить 102 врача (каждый из них получит выплату по 1 млн рублей) и 42 фельдшера (с выплатой по 500 тыс. рублей).
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