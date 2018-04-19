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Участковый уполномоченный полиции по району Крылатское рассказал жителям о проделанной работе
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Участковый уполномоченный полиции по району Крылатское рассказал жителям о проделанной работе 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Во дворе дома на Рублевском шоссе состоялась встреча участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москва майора полиции Сергея Милютина с жителями микрорайона.
Во встрече с полицейским приняло участие около 50-ти человек. Собравшиеся внимательно выслушали отчет участкового уполномоченного полиции о результатах проделанной работы за 2017 год.
Участковый отметил участившиеся в столице случаи мошенничества, призвав граждан к внимательности и бдительности. Были озвучены профилактические меры, которых следует придерживаться жителям столицы.
Отдельные граждане подходили к участковому уполномоченному полиции за разъяснениями по насущным вопросам. Жители поблагодарили Сергея Милюкова за ответственное отношение к несению службы.
В свою очередь заместитель председателя Общественного совета при УВД по ЗАО Елена Анненкова призвала жителей активнее сотрудничать с участковым уполномоченным полиции и сотрудниками полиции в целом, не бояться сообщать о замеченных нарушениях и подозрительном контингенте на территории проживания.
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