Участковый уполномоченный полиции по району Крылатское рассказал жителям о проделанной работе

Во встрече с полицейским приняло участие около 50-ти человек. Собравшиеся внимательно выслушали отчет участкового уполномоченного полиции о результатах проделанной работы за 2017 год.

Участковый отметил участившиеся в столице случаи мошенничества, призвав граждан к внимательности и бдительности. Были озвучены профилактические меры, которых следует придерживаться жителям столицы.

Отдельные граждане подходили к участковому уполномоченному полиции за разъяснениями по насущным вопросам. Жители поблагодарили Сергея Милюкова за ответственное отношение к несению службы.