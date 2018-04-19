Охранник кафе, после драки с которым в Перми умер студент из Баку, отделался исправительными работами

Закончился суд над пермяком, который в ноябре прошлого года избил студента из Азербайджана Гусейна Мустафаева. Выпускник фармакадемии скончался в больнице спустя пять дней.

Илью Болотова признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» и назначили ему один год десять месяцев исправительных работ. Также каждый месяц из дохода мужчины будут вычитать 15 процентов.

— Подсудимый имеет семью, воспитывает маленького ребенка. В караоке-клубе, где случилась драка с погибшим, он работал охранником, а сам Гусейн — кальянщиком, — сообщил 59.ru гособвинитель Константин Данилов . — В то утро охранник неудачно пошутил, Гусейну это не понравилось, и он ответил в грубой форме. Завязалась словесная перепалка. После чего подсудимый предложил выйти Гусейну в подсобку. Там, по словам подсудимого, Гусейн вел себя агрессивно, и подсудимый ударил его один раз в область головы. Парень упал на пол и потерял сознание. Он перестал дышать.

Охранник бросился на помощь, делал ему непрямой массаж сердца. Студент задышал. Вызвали скорую помощь. Как говорит подсудимый, он дождался медиков и только тогда покинул место происшествия. Спустя пять дней он узнал, что парень умер, и пришел с явкой с повинной в отдел полиции.

Илья Болотов ранее не судим.

— Суд учел смягчающие обстоятельства. По статье «Причинение смерти по неосторожности» подсудимому назначили максимальное наказание. Реальный срок впервые осужденному по этой статье не предусмотрен, — добавил прокурор.