МЗиК присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 апреля. / ТАСС /. Машиностроительный завод имени Калинина принял участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». В дни проведения на предприятии побывали представители двух колледжей, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Машиностроительный завод имени Калинина принял участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Так, за четыре дня на ЗиКе побывали представители двух учебных заведений — Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа и Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе тематических экскурсий ребята узнали о полуторавековой истории завода, его выдающихся работниках, а также о настоящем ЗиКа — продукции, востребованных профессиях, молодежной и социальной политике. Большое впечатление на молодежь произвело посещение выставочной экспозиции ПАО «МЗИК»

"Обычно в музеях не разрешают трогать экспонаты руками, а тут можно, и это очень здорово. Интересно было увидеть натурные образцы военной техники, удалось даже посидеть в кабине погрузчика, изготовленного на заводе. Вообще, до этого мы практически ничего не знали о ЗиКе, это ведь закрытое предприятие. А теперь, можно сказать, открыли его для себя, и хоть наша будущая профессия связана с дорожным строительством, а не с производством, было интересно", — поделились впечатлениями студенты первого курса ЕАДК Андрей Тумашов и Денис Плотников

ПАО «МЗИК» — один из ведущих оборонных заводов уральского региона, входящий в Концерн ВКО «Алмаз-Антей»