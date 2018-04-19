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«Гринпис» подарил «Пятерочке» пакет с пакетами за наибольший вклад в загрязнение страны пластиковыми пакетами
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«Гринпис» подарил «Пятерочке» пакет с пакетами за наибольший вклад в загрязнение страны пластиковыми пакетами 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Экологическая организация «Гринпис» подарила российскому ретейлеру X5 Retail Group двухметровый полиэтиленовый пакет с пакетами, внутри которого лежат использованные пакеты из магазинов сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Активисты установили антиприз возле главного офиса компании — об этом «Афише Daily» рассказали представители «Гринпис».
Кроме того, в организации отметили, что именно этот ретейлер вносит наибольший вклад в загрязнение страны пластиковыми пакетами. «Одноразовый пластиковый пакет — самый продаваемый товар в российских супермаркетах. Миллиарды пакетов, распространяемые „Пятерочкой“, „Перекрестком“ и „Каруселью“, пополняют свалки, разлагаться на которых они будут сотни лет», — сообщил Дмитрий Артамонов руководитель проекта «Ноль отходов» «Гринпис России».
Артамонов также считает, что лидер рынка должен «взять на себя ответственность за будущее продаваемой упаковки» и отказаться от одноразовых пакетов.
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