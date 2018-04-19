Новые «Витязи» получили поддержку горожан

Почти 90 процентов респондентов проекта «Активный гражданин» довольны новыми трамваями «Витязь-М». В голосовании приняли участие 140 тысяч москвичей. Средняя оценка составила 4,8 балла из пяти возможных.

В настоящее время в Москве работает около 160 трамваев этой модели. Участники оценивали качество работы трамваев, запущенных в начале марта на маршруте № 24 «Новогиреево» — «Курский вокзал». «Это говорит об эффективности нашей работы, направленной на повышение комфорта проезда жителей в городском транспорте», — сообщил главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев

Каждый вагон «Витязя-М» оснащен шестью дверями с одной стороны, четыре из них двустворчатые и еще две — с одной створкой. В трамваях 60 мест для сидения, всего они рассчитаны 260 человек. Длина вагона составляет 27,5 метра. Вагоны новой модели оборудованы системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией и адаптированы для маломобильных граждан. Новые трамваи также оснащены тележкой, которая обеспечивает тихий и плавный ход. Стоит отметить, что срок службы вагона составляет не менее 30 лет — это в два раза больше, чем было раньше.