Никки Хейли рассказала о разногласиях в администрации Трампа и о том, кто говорит за президента 

Белый дом, безусловно, способен на смелые дипломатические шаги, такие как откровенные секретные встречи между Майком Помпео, директором ЦРУ, государственным секретарем и Ким Чен Ыном. Кроме того, в Белом Доме царит атмосфера разногласий по многим вопросам. Тем не менее, это может свидетельствовать о том, что Трамп не проконсультировался со своим предыдущим госсекретарем, объявив о своем собственном плане и желание сесть за стол переговоров с лидером Северной Кореи. И когда Рекс Тиллерсон ранее говорил об этой возможности дипломатического взаимодействия с Северной Кореей, Трамп написал в твиттере, что не должен тратить своё время на подобные действия. Посол США в воскресенье публично заявил о том, что администрация готова действовать против Москвы после нападений США на Сирию из-за предполагаемого применения Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. «Вы увидите, что российские санкции будут усилены», — заявила Хейли в воскресенье. «Секретарь Мнучин объявит об этом в понедельник, если он этого еще не сделал, и они ударят по российским компаниям, которые занимаются оборудованием, связанным с Асадом и применяются в использовании химического оружия». Но новые санкции США против России были отложены на неопределенное время. И это привело к тому, что многие американские СМИ назвали «замечательным проявлением разногласия, которое связано не только с конкурирующими взглядами России, но и с более крупными вопросами политических амбиций, ревности, негодования и лояльности». Когда об этом спросили нового экономического советника Трампа, Ларри Кадлоу, он сказал, что Хейли делала заявление, не посоветовавшись с президентом США. Она отлично поработала, она очень эффективный посол. Возможно, была какая-то мгновенная путаница в этом вопросе ». «При всем моем уважении, я не смущаюсь», — сказал Хейли в заявлении Дании Перино. «Вашингтон пост» назвал это «необычайным упреком Белого дома». Кадлоу, который, очевидно, пытался сгладить ситуацию, сделал заявление изданию Times,: «Политика была изменена и ей не сказали об этом, поэтому она не была в курсе событий». Он также призвал Хейли извиниться. Другими словами, Хейли никто не сказал, что произошли изменения в санкциях или по крайней мере решение не было окончательным. Это не было виной Кадлоу, и это не было ошибкой Хейли — на самом деле, она встала на защиту интересов Америки. Есть ли более глубокое напряжение между Трампом и Хейли, как предполагает «Таймс», потому что она самый ярый голос администрации США в вопросе о России и она продолжает пытаться развивать хорошие отношения с Владимиром Путиным? В конце концов, Трамп изгнал 60 российских дипломатов после отравления Скрипалей в Британии. И Хейли стала одной из членов администрации, которая старается изо всех сил «задавить»Росси. санкциями. В аналогичном ключе «Таймс» сообщила, что Джим Маттис призвал Трампа получить одобрение конгресса, прежде чем начать авиаудары против Сирии, но президент не стал слушать своего министра обороны.