Изменения в федеральном законодательстве позволят повысить клиентоориентированность управляющих организаций региона

Правительством Российской Федерации в целях повышения клиентоориентированности управляющих организаций расширены стандарты сервиса управления многоквартирными домами. С 11 апреля управляющие организации обязаны информировать граждан о проводимой деятельности на своих официальных сайтах, на досках объявлений, которые должны быть установлены во всех подъездах многоквартирных домов, на оборотной стороне платежных документов и ГИС ЖКХ. Контроль за соблюдением стандартов сервиса возложен на органы государственного жилищного надзора.

Также приняты решения, направленные на повышение качества работы аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций. Указанные изменения вступят в силу в 2019 году. Действия диспетчеров, в том числе скорость приема заявлений и реакции на них, будут регламентированы. Кроме того, будет организована аудиозапись телефонных разговоров.

В целях недопущения необоснованного роста платы граждан за жилищные услуги новым, апрельским приказом Минстроя России утверждены методические рекомендации для органов местного самоуправления по установлению размера платы за содержание жилого помещения. Ее размер не должен превышать предельный индекс платы за содержание жилого помещения, размер которого признается равным индексу потребительских цен. Рекомендовано руководствоваться тем тарифом, который установлен собственниками на общем собрании в домах с аналогичными техническими характеристиками.

Напомним, органы МСУ устанавливают размер платы за содержание жилого помещения только для собственников жилья, которые не выбрали способ управления домом или самостоятельно не определили ее величину.