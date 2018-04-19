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Установка счетчиков на газ обязательна, напоминают псковичам
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Установка счетчиков на газ обязательна, напоминают псковичам 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
В соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах были обязаны в срок до 1 января 2015 года установить и начать эксплуатацию индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета природного газа.
Данная обязанность не распространяется на собственников жилых домов и помещений в многоквартирном доме, отапливаемых без использования газоиспользующего оборудования.
В соответствии с п. 12 ст. 13 вышеназванного закона, «лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск указанных организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов учета. В случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно также оплатить понесенные указанными организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания».
Стоимость работ по установке (замене) газового счетчика рассчитывается индивидуально и зависит от многих факторов: от вида работ (с применением сварки или без нее); от количества потраченного материала и комплектующих (трубы, сгоны, краны). Все работы производятся в соответствии с утвержденным прейскурантом цен. Чтобы узнать сколько будет стоить установка газового счетчика в каждом конкретном случае необходимо обратиться в газораспределительную организацию по месту жительства.
Для выполнения требований Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении… » потребители имеют возможность приобрести и установить прибор учета газа не только единовременно, но и в рассрочку: «При этом граждане — собственники жилых домов (помещений в многоквартирных домах), не исполнившие в установленный срок обязанностей по установке приборов учета газа обязаны оплатить затраты по принудительной установке приборов учета газа равными долями в течение пяти лет с даты их установки при условии, что ими не выражено намерение оплатить такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки. В случае предоставления рассрочки расходы на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления процентов».
Обращаем Ваше внимание, что если абонент не оснастил помещение прибором учета газа добровольно и не допускает газораспределительную организацию для установки счетчика, закон наделяет газораспределительную организацию правом на обращение в суд с требованием о допуске в помещение для проведения работ по установке счетчика с отнесением затрат по уплате государственной пошлины на абонента. Размер государственной пошлины составляет 6 000 рублей.
АиФ Северо-запад: последние новости
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