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Александр Воробьев встретился с жителями района Братеево
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Александр Воробьев встретился с жителями района Братеево 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Встреча с главой районной управы Александром Воробьевым состоялась в школе №867 минувшую среду, 18 апреля.
На собрании с жителями обсудили проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Так, к 9 мая в районе Братеево планируют организовать праздничный концерт воспитанников культурного центра «Братеево», а также открытие в библиотеках тематических выставок в библиотеках района.
Кроме того, к празднованию Дня Победы присоединятся образовательные учреждения района. Так, например, на территории школы №1034 планируется провести смотр строя, памятную акцию с возложением цветов к памятнику. А к 9 мая организуют митинг школьников у дома, где проживал Герой Советского Союза Вячеслав Маркин.
Также на встрече рассказали о благоустройстве нескольких территорий, которое планируется провести в течение года. По словам первого заместителя главы управы района Братеево Ольги Шмелевой, благоустроительные работы пройдут по адресам:
— улица Алма-Атинская, дом 10, корпус 1;
— улица Паромная, 11/31;
— Борисовские пруды, дом 10, корпус 4;
— Борисовские пруды, дом 34, корпуса 1 и 2;
— Борисовские пруды, дом 8, корпус 1;
— Борисовские пруды, дом 33, корпус 2.
На этих территориях планируется заменить асфальтовое и синтетическое покрытия, установить малые архитектурные формы, установить бортовой камень, лавочки, урны, а также опоры освещения.
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