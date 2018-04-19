Александр Воробьев встретился с жителями района Братеево

Встреча с главой районной управы Александром Воробьевым состоялась в школе №867 минувшую среду, 18 апреля.

На собрании с жителями обсудили проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Так, к 9 мая в районе Братеево планируют организовать праздничный концерт воспитанников культурного центра «Братеево», а также открытие в библиотеках тематических выставок в библиотеках района.

Кроме того, к празднованию Дня Победы присоединятся образовательные учреждения района. Так, например, на территории школы №1034 планируется провести смотр строя, памятную акцию с возложением цветов к памятнику. А к 9 мая организуют митинг школьников у дома, где проживал Герой Советского Союза Вячеслав Маркин

Также на встрече рассказали о благоустройстве нескольких территорий, которое планируется провести в течение года. По словам первого заместителя главы управы района Братеево Ольги Шмелевой, благоустроительные работы пройдут по адресам:

— улица Алма-Атинская, дом 10, корпус 1;

— улица Паромная, 11/31;

— Борисовские пруды, дом 10, корпус 4;

— Борисовские пруды, дом 34, корпуса 1 и 2;

— Борисовские пруды, дом 8, корпус 1;

— Борисовские пруды, дом 33, корпус 2.

На этих территориях планируется заменить асфальтовое и синтетическое покрытия, установить малые архитектурные формы, установить бортовой камень, лавочки, урны, а также опоры освещения.