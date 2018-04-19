Ещё
Новый участок трассы Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии построят в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый участок трассы Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии построят в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: ДорИнфо
НАЛЬЧИК, 19 апреля. /ТАСС/. Строительство участка федеральной дороги Р-217 «Кавказ» в границах Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики завершится в 2018 году, сообщили в пресс-службе «Упрдор „Кавказ“
»В 2018 году будет построен новый участок трассы Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. Строительство вышло на новый этап", — говорится в сообщении.
В настоящее время началось возведение моста через реку Этока у поселка Зеленый в Кабардино-Балкарии. Одновременно строится развязка на пересечении с автодорогой регионального значения Зольская — Залукокоаже. Кроме того, мостостроители выполняют работы по возведению земляного полотна еще одной развязки возле поселка Прогресс, которая уже в следующем году свяжет новый участок с федеральной трассой Р-217 «Кавказ». В этом году дорожники намерены ввести в эксплуатацию первые 7 км вновь построенной трассы.
Второй этап работ, включающий в себя строительство еще двух мостов, 8 км автодороги и завершающие работы на развязке у поселка Прогресс, планируется закончить в 2019 году. Реализация этого проекта позволит автомобилистам двигаться не только в обход Пятигорска и поселка Залукокоаже, но и озера Тамбукан, расположенного в природоохранной зоне. Это положительно скажется на экологической обстановке и снижении аварийности, а также разгрузит трассу Р-217 «Кавказ» и повысит скорость движения транзитного транспорта.
ТАСС: последние новости
Пентагон: ВС РФ вели себя профессионально в ходе операции Запада в Сирии Хамитов допустил свое выдвижение на пост главы Башкирии на второй срок CNN: экс-модель Playboy вышла из сделки, запрещавшей говорить об интимной связи с Трампом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300879
Болгария: спасибо России, но…401
В метро запретят раздеваться93
Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня6
РФ нашла способ поквитаться с США188
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение