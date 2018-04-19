Новый участок трассы Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии построят в 2018 году

»В 2018 году будет построен новый участок трассы Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. Строительство вышло на новый этап", — говорится в сообщении.

В настоящее время началось возведение моста через реку Этока у поселка Зеленый в Кабардино-Балкарии. Одновременно строится развязка на пересечении с автодорогой регионального значения Зольская — Залукокоаже. Кроме того, мостостроители выполняют работы по возведению земляного полотна еще одной развязки возле поселка Прогресс, которая уже в следующем году свяжет новый участок с федеральной трассой Р-217 «Кавказ». В этом году дорожники намерены ввести в эксплуатацию первые 7 км вновь построенной трассы.