Новый участок трассы Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии построят в 2018 году 

НАЛЬЧИК, 19 апреля. /ТАСС/. Строительство участка федеральной дороги Р-217 «Кавказ» в границах Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики завершится в 2018 году, сообщили в пресс-службе «Упрдор „Кавказ“
»В 2018 году будет построен новый участок трассы Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. Строительство вышло на новый этап", — говорится в сообщении.
В настоящее время началось возведение моста через реку Этока у поселка Зеленый в Кабардино-Балкарии. Одновременно строится развязка на пересечении с автодорогой регионального значения Зольская — Залукокоаже. Кроме того, мостостроители выполняют работы по возведению земляного полотна еще одной развязки возле поселка Прогресс, которая уже в следующем году свяжет новый участок с федеральной трассой Р-217 «Кавказ». В этом году дорожники намерены ввести в эксплуатацию первые 7 км вновь построенной трассы.
Второй этап работ, включающий в себя строительство еще двух мостов, 8 км автодороги и завершающие работы на развязке у поселка Прогресс, планируется закончить в 2019 году. Реализация этого проекта позволит автомобилистам двигаться не только в обход Пятигорска и поселка Залукокоаже, но и озера Тамбукан, расположенного в природоохранной зоне. Это положительно скажется на экологической обстановке и снижении аварийности, а также разгрузит трассу Р-217 «Кавказ» и повысит скорость движения транзитного транспорта.