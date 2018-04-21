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Ростовские официанты выучат английский язык к ЧМ-2018
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Ростовские официанты выучат английский язык к ЧМ-2018 

Gismeteo 20 минут назад
Сотрудники ресторанов в окрестностях «Ростов-Арены» к ЧМ-2018 освоят английский язык и переведут меню. Департамент потребительского рынка Ростовской области сообщил, что выпустил к чемпионату мира 2018 англо-русский разговорник, предназначенный для работников ресторанов, которые будут обслуживать болельщиков. В этих материалах содержатся основы коммуникации на английском языке, которые потребуются официантам для того, чтобы объясниться с англоязычным посетителем.
Правила коснутся всех кафе и ресторанов на территории «Ростов-Арены» и в радиусе двух километров от нее. Причем вся эта торговля, по Федеральному закону, будет осуществляться исключительно после письменного согласия ФИФА. Эту процедуру на сегодня прошли более 300 торговых точек, кафе и ресторанов.
В Ростове будут проведены пять матчей  групповые этапы турнира между Уругваем и Саудовской Аравией, Южной Кореей и Мексикой, Бразилией и Швейцарией, Хорватией и Исландией. Также одна игра 1/8 финала.
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