Асад не может оставаться у власти в Сирии, заявил посол Британии в России 

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лондон считает, что президент Сирии Башар Асад не может оставаться у власти с учетом событий последних лет, заявил посол Британии в РФ Лори Бристоу.
"Нам нужно запустить устойчивый политический процесс, путем которого будет сформировано новое правительство страны, признанное всеми сирийцами. Вопрос о том, может ли Асад стать его частью, определят сами граждане при поддержке мирового сообщества. Но наше мнение заключается в том, что с учетом событий последних лет Асад не сможет оставаться у власти", — сказал посол в интервью "Независимой газете".
Он также отметил, что Британия выступает за мирное разрешение ситуации в Сирии на основе резолюций Совета безопасности ООН. «Британия, безусловно, остается приверженной поиску мирного разрешения гражданской войны в Сирии путем механизмов Совбеза ООН, которые признаны международным сообществом. Совбез уже предложил несколько резолюций, и мы готовы работать над их реализацией, в том числе посредством диалога с Россией», — отметил Бристоу.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
По инициативе России для обсуждения ракетных ударов 14 апреля было созвано заседание Совета Безопасности ООН. Россия представила на заседании проект резолюции, который был отклонен, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада.
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