Китай рассматривает заявку Qualcomm на покупку NXP Semiconductors

Пекин, 19 апреля / Синьхуа / — Китай в настоящее время рассматривает заявку

крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов — американской компании Qualcomm на покупку его основного конкурента — ведущего нидерландского производителя полупроводников NXP Semiconductors, сообщило Министерство коммерции КНР в четверг.

К данному моменту американская компания уже получила разрешения компетентных рыночных регуляторов девяти стран на заключение сделки.

Приобретение NXP Semiconductors может оказать глубокое воздействие на рынок и поставить под угрозу конкуренцию, сказал официальный представитель Минкоммерции Гао Фэн.

Гао Фэн отметил, что регуляторам требуется время для расследования и анализа данной сделки и Минкоммерции уже провело беседу с Qualcomm по вопросам относительно уменьшения неблагоприятного влияния данной сделки.

Qualcomm отозвала свою прежнюю заявку на покупку и предоставила новую заявку в Минкоммерции КНР. Минкоммерции КНР проведет открытое и справедливое антимонопольное расследование в отношении этой сделки, подчеркнул Гао Фэн. -0-