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Китай рассматривает заявку Qualcomm на покупку NXP Semiconductors
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Китай рассматривает заявку Qualcomm на покупку NXP Semiconductors 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Китай в настоящее время рассматривает заявку
крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов — американской компании Qualcomm на покупку его основного конкурента — ведущего нидерландского производителя полупроводников NXP Semiconductors, сообщило Министерство коммерции КНР в четверг.
К данному моменту американская компания уже получила разрешения компетентных рыночных регуляторов девяти стран на заключение сделки.
Приобретение NXP Semiconductors может оказать глубокое воздействие на рынок и поставить под угрозу конкуренцию, сказал официальный представитель Минкоммерции Гао Фэн.
Гао Фэн отметил, что регуляторам требуется время для расследования и анализа данной сделки и Минкоммерции уже провело беседу с Qualcomm по вопросам относительно уменьшения неблагоприятного влияния данной сделки.
Qualcomm отозвала свою прежнюю заявку на покупку и предоставила новую заявку в Минкоммерции КНР. Минкоммерции КНР проведет открытое и справедливое антимонопольное расследование в отношении этой сделки, подчеркнул Гао Фэн. -0-
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