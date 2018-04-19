Объявлены победители премии «Работодатель года 2017»

Церемония награждения победителей HR-премии «Работодатель года 2017» состоялась в Нижнем Новгороде 17 апреля.

«Успехи компании во многом зависят от того, насколько благоприятные условия созданы для сотрудников, а от эффективности отдельных предприятий зависят и перспективы экономики региона в целом. И в этом смысле важно, что HR-Премия «Работодатель года» оценивает не только количество рабочих мест и уровень заработной платы, но и то, какие усилия прилагает руководитель для улучшений условия труда на своих предприятиях: обеспечивает ли он социальные гарантии, создает ли условия для профессионального и личностного роста сотрудников, заботится ли о комфорте рабочих мест и атмосфере в коллективе. Важно и то, что конкурс позволяет выявлять лучшие HR-практики на нижегородских предприятиях», — заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов

Победителями премии стали:

«Работодатель года 2017» — АО «Выксунский металлургический завод» Лауреат в номинации «Работодатель года 2017» в сфере «Производство»— ГК «Автокомпонент»

Лауреат в номинации «Работодатель года 2017» в сфере FMCG — ООО «Объединенные пивоварни „Хейнекен“ Лауреат в номинации „Работодатель года 2017“ в сфере b2b — МФ ОЦО „Ростелеком“ Лауреат в номинации „Работодатель года 2017“ в сфере финансов — ПАО „НБД-Банк“ Лауреат в номинации „Работодатель года 2017“ в сфере „Ритейл“ — Сеть оптик „Кронос“ Лауреат в номинации „Работодатель года 2017“ в сфере „HoReCa“— Отель „ОКА“ „Работодатель года 2017 „Малый бизнес“ — Компания „Домашние шедевры“ Номинация „HR-проект года 2017“ — „Группа ГАЗ“ и ГК „НМЖК“ Номинация „Социальный проект года 2017“ — Компания „Кола-кола ЭйчБиСи“ Номинация „HR-имя“ — Терехина Светлана (Начальник управления по работе с персоналом ПАО „НБД-Банк“) Номинация „HR-коммуникации“ — АО „Эр-Телеком Холдинг“ Бизнес-тренер года — Баймашова Дания (Компания „Кола -кола ЭйчБиСи“)

Гран-При — Отель Шератон Нижний Новгород

Выбор молодежи — АО „Гринатом“

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