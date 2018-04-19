Капитальный ремонт на улице Тургенева в Краснодаре продолжается 

«На участке от ул. Северной до ул. Артиллерийской начато устройство нижних слоев основания проезжей части — ведется отсыпка гравийно-песчаной смеси», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Вместе с тем, на капитально ремонтируемом участке ул. им. Тургенева уложили основание тротуаров от ул. Северной до ул. им. Власова. Здесь ставят столбы для заборного ограждения, идет подготовка перед установкой опор уличного освещения и троллейбусной контактной сети. Ведется врезка частных домовладений в построенный по ул. им. Тургенева канализационный коллектор.
На первом промежутке ул. им. Тургенева — от ул. Северной до ул. им. Бабушкина уже завершена замена старого ливневого коллектора, залегающего на глубине шести метров, переустройство и монтаж других сетей, сообщает пресс-служба Краснодара.