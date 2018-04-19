Юные инспекторы движения вместе с автоинспекторами организовали в Нальчике консультативные площадки о видах и преимуществах госуслуг ГИБДД в электронном виде

Участники отряда ЮИД Дворца творчества детей и молодежи при республиканском Министерстве образования вместе с автоинспекторами открыли консультационные пункты разъяснения удобств, сокращения денежных и временных затрат при обращении в ГИБДД через ресурсы Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В разъяснениях, сопровождающихся видеороликами на мониторах в местах приема граждан, ЮИДовцы напомнили о скидке в 30% на госпошлину для пользователей ЕПГУ, отдельно выделенном окне для приема обратившихся в электронном виде, сокращении времени обслуживания и других преимуществах.

С подробной информацией граждане смогли ознакомиться с помощью полученного пояснительного материала, поблагодарив юных помощников за ликбез.