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Юные инспекторы движения вместе с автоинспекторами организовали в Нальчике консультативные площадки о видах и преимуществах госуслуг ГИБДД в электронном виде
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Юные инспекторы движения вместе с автоинспекторами организовали в Нальчике консультативные площадки о видах и преимуществах госуслуг ГИБДД в электронном виде 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Участники отряда ЮИД Дворца творчества детей и молодежи при республиканском Министерстве образования вместе с автоинспекторами открыли консультационные пункты разъяснения удобств, сокращения денежных и временных затрат при обращении в ГИБДД через ресурсы Единого портала государственных и муниципальных услуг.
В разъяснениях, сопровождающихся видеороликами на мониторах в местах приема граждан, ЮИДовцы напомнили о скидке в 30% на госпошлину для пользователей ЕПГУ, отдельно выделенном окне для приема обратившихся в электронном виде, сокращении времени обслуживания и других преимуществах.
С подробной информацией граждане смогли ознакомиться с помощью полученного пояснительного материала, поблагодарив юных помощников за ликбез.
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