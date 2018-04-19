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МЭР РФ пока не видит необходимости создания рейтингового агентства для ICO
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МЭР РФ пока не видит необходимости создания рейтингового агентства для ICO 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ пока не видит необходимости в создании системы рейтингования проектов для ICO (первичное размещение криптоактивов для привлечения инвестиций — прим. ред.). Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы министерства Олег Фомичев.
"Мы такую возможность изучали. Но на сегодняшний день мы не видим особой необходимости в создании централизованной системы рейтингования", — сказал он, отметив, что идея может быть поддержана, когда этот рынок перейдет в зрелую стадию развития.
По словам замминистра, внесенный в Госдуму законопроект о краудфандинге предполагает возможность создавать систему рейтингования проектов, в том числе ICO. «Это дает возможность организациям работать на этом рынке: действующим рейтинговым агентствам дает возможность взаимодействовать с платформами, новым игрокам — создавать системы рейтингования», — уточнил Фомичев.
Ранее сообщалось, что Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере предложил Минэкономразвития привлекать рейтинговые агентства к оценке проектов, выходящих на ICO.
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