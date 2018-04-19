МЭР РФ пока не видит необходимости создания рейтингового агентства для ICO

"Мы такую возможность изучали. Но на сегодняшний день мы не видим особой необходимости в создании централизованной системы рейтингования", — сказал он, отметив, что идея может быть поддержана, когда этот рынок перейдет в зрелую стадию развития.