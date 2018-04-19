Неравенство доходов: что объединяет США и Россию?

На графике показана доля национального дохода в трех странах — США России и Франции, на которую претендуют 10% населения с самым высоким уровнем дохода с начала 1900-х гг. В начале 1900-х гг. самые высокооплачиваемые работники США, России и Франции получали примерно равную долю дохода. Но их судьбы резко разошлись в течение следующего столетия. Это особенно бросается в глаза, учитывая, что с точки зрения неравенства в доходах Россия и США оказались на одном и том же месте.

Несмотря на мировую известность российских олигархов, нечасто можно увидеть Россию на вершине графика неравенства доходов. Вероятно, потому, что официальные данные правительства явно приукрашивают ситуацию. Эти новые данные взяты из работы французского экономиста Томаса Пикетти, который зафиксировал данные за более чем столетие российских тенденций в отношении распределения богатства. С учетом доли дохода, распределенной между различными категориями работников, этот показатель многое говорит о распределении богатства в данном обществе. Например, в эгалитарной утопии, где каждый зарабатывал бы примерно одинаковый объем средств ежегодно, 10% самых высокооплачиваемых работников зарабатывали бы чуть больше 10% от общего дохода. Но когда эта категория населения получает 48% от общего дохода страны, это значит, что среднестатистический представитель этой категории получает в 4,8 раза больше своего среднестатистического соотечественника. Это именно то, что происходило в США в 2015 г. — последний год, по которому есть данные. Самые высокооплачиваемые американцы теперь претендуют на самую большую долю дохода за 75 лет. Это, наверное, неслучайно. Около 75 лет назад реформы «нового курса», призванные усилить позицию рабочих на рынке труда, начали приносить свои плоды. Наряду с программами, которые стимулировали развитие образования и выделение домовладений ветеранам Второй мировой войны, эти реформы перераспределили богатство в средний класс, что и обеспечило благоприятный цикл экономического роста. По мере роста экономики росли доходы. По мере роста потребления росла экономика. "Великое сжатие" доходов, как назвали его экономисты Клаудиа Голдин и Роберт Марго, резко прекратилось в 1980-х гг., когда США приняли неолиберальную политику, уничтожив социальные контракты в рамках «нового курса». С точки зрения того, кто сумел заработать, советская Россия оказалась поразительно — вероятно, искусственно — эгалитарной. В 1980 г. на 10% самых высокооплачиваемых российских работников приходилось около 21% от общего дохода, в 2015 г. — 46%. Это очень напоминает ситуацию в 1905 г. во времена царской России.

Быстрый переход страны к неравенству начался с краха СССР. Пять лет спустя доля дохода, получаемого самыми высокооплачиваемыми 10% работников, выросла почти вдвое с 25% в 1991 г. до 48% в 1996 г., так как началась приватизация. С тех пор эта доля осталась примерно на том же уровне, сохранившись во время эпического российского «бычьего» рынка в период с 1998 по 2008 гг., и снизилась лишь после финансового кризиса и резкого падения цен на нефть. Захват основных потоков дохода элитой России, после того как страна, которая перешла от режима советских республик в режим клептократии, оказался намного более резким и быстрым, чем тот, который сопровождал неолиберальные процессы США. Но, возможно, обстоятельства и сроки перемен в США должны заставить американцев чувствовать себя некомфортно. Неравенство России является неудачным, но совсем неудивительным побочным продуктом распада СССР. Эпический переворот, последовавший за этим, предоставил олигархам легкую возможность получить контроль над институтами, которые распределяют богатство. Переход США к неравенству произошел в период почти идиллической стабильности. В отличие от России, повторное смещение политических и экономических институтов США в пользу богатых было неслучайным. Это был преднамеренный, одобренный избирателями выбор.