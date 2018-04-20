Работники прокуратуры в Сочи массового ушли в отставку 

Краснодар. 20 апреля — Новая Кубань. Несколько сотрудников прокуратуры Адлерского района г. Сочи подали в отставку, в том числе сам прокурор. Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Массовая отставка связана с проведением проверки результатов их работы.
СМИ пишут, что ревизия была связана с делом о преднамеренном банкротстве олимпийских объектов.
Тем временем, известно, что надзорные и исполнительные ведомства Адлерского района г. Сочи на днях подверглись проверкам и в свете «зачистки» кубанских чиновников, посвященной многолетнему обману дольщиков.
В том числе обыски проводились в адлерском районном отделе судебных приставов УФССП России.
* 40 уголовных дел: итог «зачистки» коррумпированных чиновников и бизнесменов в Краснодарском крае
Исполняющим обязанности руководителя прокуратуры Адлерского района назначен Олег Владимирович Сушков. Ранее он работал в Новороссийске.