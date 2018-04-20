Работники прокуратуры в Сочи массового ушли в отставку

Массовая отставка связана с проведением проверки результатов их работы.

СМИ пишут, что ревизия была связана с делом о преднамеренном банкротстве олимпийских объектов.

Тем временем, известно, что надзорные и исполнительные ведомства Адлерского района г. Сочи на днях подверглись проверкам и в свете «зачистки» кубанских чиновников, посвященной многолетнему обману дольщиков.

В том числе обыски проводились в адлерском районном отделе судебных приставов УФССП России

* 40 уголовных дел: итог «зачистки» коррумпированных чиновников и бизнесменов в Краснодарском крае