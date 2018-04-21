Yota создала открытый технопарк для всех 

Yota создала открытый технопарк для всехОператор Yota открыл в Санкт-Петербурге пространство для технологий Yota Lab. Лаборатория стала частью самого большого в Европе комплекса «Планетарий-1» и будет открыта для посещения 1 мая.
Мы собрали в одном месте 10 технологических проектов в области нейротехнологий, робототехники, расширения реальности, прототипирования, искусственного интеллекта и создали единую экосистему, в которой любая идея заказчика будет реализована в конечный продукт.
Примечательно, что территория комплекса будет разбита на две зоны.
Первая — посетители смогут в реальном времени наблюдать, как ведутся разработки и даже тестировать прототипы новых продуктов в специальной зоне.
Вторая — за стеклянной перегородкой будут сидеть резиденты технопарка. А кто-то даже сможет запустить собственный проект в Yota Lab.
Частью проекта уже стали стартапы:
Cerevrum
CommONLab
МИФ Киберчайка
Kobak R&D NeuroRecycle
TouchWall
DevelApp
TripVR
Первая космическая
Вложения в Yota Lab составили 100 млн рублей.
Сейчас есть возможность посетить сам «Планетарий-1». А вот первого мая любой желающий сможет посетить сам технопарк Yota Lab. Я думаю, на это стоит посмотреть.