Yota создала открытый технопарк для всех

Yota создала открытый технопарк для всехОператор Yota открыл в Санкт-Петербурге пространство для технологий Yota Lab. Лаборатория стала частью самого большого в Европе комплекса «Планетарий-1» и будет открыта для посещения 1 мая.

Мы собрали в одном месте 10 технологических проектов в области нейротехнологий, робототехники, расширения реальности, прототипирования, искусственного интеллекта и создали единую экосистему, в которой любая идея заказчика будет реализована в конечный продукт.

Примечательно, что территория комплекса будет разбита на две зоны.

Первая — посетители смогут в реальном времени наблюдать, как ведутся разработки и даже тестировать прототипы новых продуктов в специальной зоне.

Вторая — за стеклянной перегородкой будут сидеть резиденты технопарка. А кто-то даже сможет запустить собственный проект в Yota Lab.

Частью проекта уже стали стартапы:

Cerevrum

CommONLab

МИФ Киберчайка

Kobak R&D NeuroRecycle

TouchWall

DevelApp

TripVR

Первая космическая

Вложения в Yota Lab составили 100 млн рублей.

Сейчас есть возможность посетить сам «Планетарий-1». А вот первого мая любой желающий сможет посетить сам технопарк Yota Lab. Я думаю, на это стоит посмотреть.