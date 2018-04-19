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Секреты строительства: утепление полов на даче
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Секреты строительства: утепление полов на даче
7dach.ru
1 час назад
Комментарии
Фото:
7dach.ru
Сняли старый пол и убрали старый утеплитель (стекловата)
Промели и разметили лаги
Постелили ветровую мембрану
Укладываем утеплитель на 200 Сверху еще раз мембрана
Зашиваем 15 мм фанерой
Стелим подложку
Укладываем ламинат
Закончили
Обмываем
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