Секреты строительства: утепление полов на даче

Сняли старый пол и убрали старый утеплитель (стекловата)

Промели и разметили лаги

Постелили ветровую мембрану

Укладываем утеплитель на 200 Сверху еще раз мембрана

Зашиваем 15 мм фанерой

Стелим подложку

Укладываем ламинат

Закончили

Обмываем