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Секреты строительства: утепление полов на даче
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Секреты строительства: утепление полов на даче 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Сняли старый пол и убрали старый утеплитель (стекловата)
Промели и разметили лаги
Постелили ветровую мембрану
Укладываем утеплитель на 200  Сверху еще раз мембрана
Зашиваем 15 мм фанерой
Стелим подложку
Укладываем ламинат
Закончили
Обмываем
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