РФ представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет Запада 

Военные РФ скоро представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящим в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро", — сообщил российский дипломат.
Напомним, что 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским объектам, обвинив власти Сирии в применении химического оружия в Восточной Гуте, но не приведя убедительных доказательств. Пентагон утверждает, что все ракеты достигли целей. Однако, согласно данным Минобороны России, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО.