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Пентагон: ошибочный запуск ракет в Сирии 16 апреля выявил неполадки сирийских ПВО
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Пентагон: ошибочный запуск ракет в Сирии 16 апреля выявил неполадки сирийских ПВО 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ИноСМИ
ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Ошибочный запуск ракет наземного базирования в Сирии 16 апреля продемонстрировал нарушение нормального функционирования сирийских систем противовоздушной обороны. С таким утверждением выступил в четверг представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи во время регулярного брифинга для журналистов.
Речь идет об инциденте в ночь на вторник, во время которого, как сообщило ранее сирийское агентство SANA, сирийские средства ПВО сработали по ошибке, при том что ранее утверждалось что они отразили два ракетных удара, которые были нанесены по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр в 50 км к северу от Дамаска.
"Хотел бы отметить, что вечером 16 апреля мы зафиксировали спазмовую атаку сирийских ПВО, во время которой они запустили шесть ракет класс земля-воздух, не направленных против какой-либо цели, вероятно, без определенного направления. Это означает, что такие ракеты становятся баллистическими и летят до тех пор, пока не взорвутся в воздухе или продолжают лететь дальше", — утверждал Маккензи. По его словам, «это демонстрирует весьма серьезные нарушения в работе сирийских средств ПВО».
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