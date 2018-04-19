Пентагон: ошибочный запуск ракет в Сирии 16 апреля выявил неполадки сирийских ПВО

Речь идет об инциденте в ночь на вторник, во время которого, как сообщило ранее сирийское агентство SANA , сирийские средства ПВО сработали по ошибке, при том что ранее утверждалось что они отразили два ракетных удара, которые были нанесены по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр в 50 км к северу от Дамаска

"Хотел бы отметить, что вечером 16 апреля мы зафиксировали спазмовую атаку сирийских ПВО, во время которой они запустили шесть ракет класс земля-воздух, не направленных против какой-либо цели, вероятно, без определенного направления. Это означает, что такие ракеты становятся баллистическими и летят до тех пор, пока не взорвутся в воздухе или продолжают лететь дальше", — утверждал Маккензи. По его словам, «это демонстрирует весьма серьезные нарушения в работе сирийских средств ПВО».