Первый передвижной пункт весового контроля транспортных средств заработает в КЧР в мае

ЧЕРКЕССК , 19 апреля. / ТАСС /. Передвижной пункт весового контроля, определяющий вес грузовиков в автоматическом режиме, начнет работать в Карачаево-Черкесии в конце мая, сообщили в четверг ТАСС в управлении «Карачаевочеркесавтодор».

"Это будет первый в республике передвижной пункт весового контроля транспортных средств. Он будет установлен на региональной трассе Адиль-Халк — Псаучье-Дахе, по которой чаще всего осуществляется перевозка тяжеловесных грузов, в частности, строительных гипсовых материалов и минеральной воды из Архыза", — сказали в ведомстве.

В управлении отметили, что площадку для пункта весового контроля подготовили, необходимое оборудование закупили. «Проведем отладку и испытание оборудования, а в конце мая пункт весового контроля транспортных средств начнет свою работу. В перспективе еще один пункт планируем оборудовать в Урупском районе на трассе Майкоп-Карачаевск, по которой перевозку тяжелых грузов осуществляет Урупский горно-обогатительный комбинат (ГОК)», — добавил собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе главы и правительства КЧР, мероприятия проводятся для обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения от разрушения тяжеловесными транспортными средствами, превышающими предельно нормативные параметры грузоперевозки. Соответствующее постановление приняло правительство КЧР.