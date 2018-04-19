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Первый передвижной пункт весового контроля транспортных средств заработает в КЧР в мае
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Первый передвижной пункт весового контроля транспортных средств заработает в КЧР в мае 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 19 апреля. /ТАСС/. Передвижной пункт весового контроля, определяющий вес грузовиков в автоматическом режиме, начнет работать в Карачаево-Черкесии в конце мая, сообщили в четверг ТАСС в управлении «Карачаевочеркесавтодор».
"Это будет первый в республике передвижной пункт весового контроля транспортных средств. Он будет установлен на региональной трассе Адиль-Халк — Псаучье-Дахе, по которой чаще всего осуществляется перевозка тяжеловесных грузов, в частности, строительных гипсовых материалов и минеральной воды из Архыза", — сказали в ведомстве.
В управлении отметили, что площадку для пункта весового контроля подготовили, необходимое оборудование закупили. «Проведем отладку и испытание оборудования, а в конце мая пункт весового контроля транспортных средств начнет свою работу. В перспективе еще один пункт планируем оборудовать в Урупском районе на трассе Майкоп-Карачаевск, по которой перевозку тяжелых грузов осуществляет Урупский горно-обогатительный комбинат (ГОК)», — добавил собеседник агентства.
Как отметили в пресс-службе главы и правительства КЧР, мероприятия проводятся для обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения от разрушения тяжеловесными транспортными средствами, превышающими предельно нормативные параметры грузоперевозки. Соответствующее постановление приняло правительство КЧР.
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