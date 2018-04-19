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Ямальские депутаты утвердили план по воплощению в жизнь послания президента
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Ямальские депутаты утвердили план по воплощению в жизнь послания президента 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Документ прорабатывался коллективно, в нем 11 разделов, которые и станут основой для правотворческой и контрольной деятельности парламента.
Приоритет отдан социальной сфере и вопросам качества жизни ямальцев. В раздел включены вопросы развития здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки и жилищной политики. Большой блок отведен программе пространственного развития, включая социальное и инфраструктурное развитие сельских территорий. В своем послании Федеральному Собранию 1 марта глава государства рекомендовал в ближайшие шесть лет удвоить расходы на эти цели.
Значительное количество мероприятий плана посвящено инфраструктурному развитию муниципальных образований, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, а также транспортной инфраструктуры, в частности, вопросы безопасных дорог, модернизации региональных аэропортов, межрегиональное авиасообщение.
«В основе нашей работы — переработка и принятие законов автономного округа, нацеленных на создание комфортных налоговых условий для притока инвестиций, развитие малого бизнеса, поддержку сельхозтоваропроизводителей, регулирование рынков сбыта и введение социальных преференций», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.
При составлении плана депутаты постарались увязать воедино интересы федерации, региона, муниципальных образований и даже самых маленьких общин. Накануне план мероприятий детально рассматривался в профильных комитетах.
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