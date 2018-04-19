Стало известно, как российские военные могут использовать попавшие к ним «Томагавки»

Всегда интересно посмотреть электронику, алгоритмы и технику американских крылатых ракет, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт АСТ-Центра Сергей Денисенцев, комментируя передачу сирийцами России двух неразорвавшихся ракет США . Тем более, что «Томагавки» американцы не продают на экспорт.

«В подобных вооружениях обычно предусмотрена система самоликвидации на случай нештатной ситуации, при которой не происходит поражения цели», — рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Возможно, ракеты остались целы, потому что эта система по каким-то причинам не сработала или ее вовсе не было.

Денисенцев считает полезным получить образцы подобных вооружений. «Просто так крылатые ракеты на рынке не купишь. Всегда интересно посмотреть электронику, алгоритмы этого оружия и саму технику. Ракеты „Томагавк“ довольно специфичны, это оружие, которое не продается на экспорт. Может быть, оно будет полезно для выработки противодействия», — подчеркнул он.

В четверг сообщалось, что сирийские военные нашли и передали России две американские ракеты, которые не взорвались в ходе удара США по Сирии 14 апреля.