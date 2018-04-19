На Алтае утвердили план основных положений послания президента России

В четверг, на заседании под председательством главы региона Александра Бердникова кабинет министров одобрил план мероприятий по реализации основных положений послания президента России. В то же время глава республики напомнил, что в своем обращении президент Владимир Путин акцентировал внимание на благополучии людей как главном факторе развития страны: «В ближайшие годы усилия всех уровней власти должны быть направлены на улучшение качества жизни людей», — отметил Бердников.

Кроме того министерство экономического развития и туризма разработало план мероприятий по реализации основных положений послания президента в Республике Алтай . В частности данный документ предусматривает мероприятия по развитию здравоохранения, образования, сельского хозяйства, совершенствования социальной поддержки населения, инфраструктуры, оптимизации республиканского бюджета.

Некоторые мероприятия плана уже приняты к реализации в регионе. В частности, ведется работа по созданию дополнительных мест в детских яслях, вхождению в федеральную программу по развитию материально-технической базы детских поликлиник, участию в федеральной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. Также продолжена работа по развитию медицинской помощи в сельской местности, по созданию новых мест в школах региона, по благоустройству дворовых территорий и многим другим направлениям, отметили в пресс-службе правительства республики.

В завершении заседания глава республики подчеркнул, что реализация положений послания президента, особенно в части выполнения социальных обязательств государства, будет находиться на особом контроле правительства региона.

Фото: kremlin.ru.