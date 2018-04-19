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На Алтае утвердили план основных положений послания президента России
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На Алтае утвердили план основных положений послания президента России 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В четверг, на заседании под председательством главы региона Александра Бердникова кабинет министров одобрил план мероприятий по реализации основных положений послания президента России. В то же время глава республики напомнил, что в своем обращении президент Владимир Путин акцентировал внимание на благополучии людей как главном факторе развития страны: «В ближайшие годы усилия всех уровней власти должны быть направлены на улучшение качества жизни людей», — отметил Бердников.
Кроме того министерство экономического развития и туризма разработало план мероприятий по реализации основных положений послания президента в Республике Алтай. В частности данный документ предусматривает мероприятия по развитию здравоохранения, образования, сельского хозяйства, совершенствования социальной поддержки населения, инфраструктуры, оптимизации республиканского бюджета.
Некоторые мероприятия плана уже приняты к реализации в регионе. В частности, ведется работа по созданию дополнительных мест в детских яслях, вхождению в федеральную программу по развитию материально-технической базы детских поликлиник, участию в федеральной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. Также продолжена работа по развитию медицинской помощи в сельской местности, по созданию новых мест в школах региона, по благоустройству дворовых территорий и многим другим направлениям, отметили в пресс-службе правительства республики.
В завершении заседания глава республики подчеркнул, что реализация положений послания президента, особенно в части выполнения социальных обязательств государства, будет находиться на особом контроле правительства региона.
Фото: kremlin.ru.
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