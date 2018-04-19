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Подмосковье может ввести наказание за непринятие мер по борьбе с борщевиком
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Подмосковье может ввести наказание за непринятие мер по борьбе с борщевиком 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. За непринятие мер по борьбе с растением будут предусмотрены штрафы.
В административный кодекс Подмосковья могут внести статью по борьбе с борщевиком. Согласно данной статье, за непринятие мер по борьбе с растением будут предусмотрены штрафы. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Ирину Богатченко.
"Сейчас рассматриваем введение отдельной статьи в КоАП за непринятие мер к ликвидации борщевика на той или иной территории в рамках благоустройства", — рассказала Ирина Богатченко.
Впервые проблема ликвидации растения была поднята на областном уровне. По словам первого замминистра к борьбе с борщевиком присоединятся «Мосавтодор» и Комитет лесного хозяйства Подмосковья.
"На комплексную борьбу с борщевиком из регионального бюджета в 2018 году выделено 298,1 миллиона рублей субвенций", — сообщил председатель Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.
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