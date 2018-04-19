Подмосковье может ввести наказание за непринятие мер по борьбе с борщевиком

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . За непринятие мер по борьбе с растением будут предусмотрены штрафы.

В административный кодекс Подмосковья могут внести статью по борьбе с борщевиком. Согласно данной статье, за непринятие мер по борьбе с растением будут предусмотрены штрафы. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Ирину Богатченко.

"Сейчас рассматриваем введение отдельной статьи в КоАП за непринятие мер к ликвидации борщевика на той или иной территории в рамках благоустройства", — рассказала Ирина Богатченко.

Впервые проблема ликвидации растения была поднята на областном уровне. По словам первого замминистра к борьбе с борщевиком присоединятся «Мосавтодор» и Комитет лесного хозяйства Подмосковья.