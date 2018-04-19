Как отличить «икру для Инстаграма» от подлинной черной икры

Продажи искусственной черной икры в российских магазинах в 2017 году выросли на 80 процентов.

Эксперты связывают это с покупательской активностью пользователей социальных сетей, которые выкладывают фотографии самих себя в окружении банок с черной белковой икрой, цена которой составляет примерно 65 рублей за банку в 100 граммов.

«Известно много случаев, когда молодые люди покупают по 20−30 банок белковой икры, чтобы продемонстрировать подобным образом свою успешность и получить максимальное количество лайков в соцсетях, — пояснила «Ридусу» руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова

«На самом деле белковая икра не имеет никакого отношения к икре вообще, и тем более к икре осетровых», — замечает при этом эксперт. Внешне она действительно напоминает икру белуги, но уже спустя 15 минут после открытия банки «икринки» начинают покрываться мутной бесцветной жижей.

Значительную часть такой икры производят в Белоруссии , иногда она бывает и российского производства. Продавцы уже называют такой продукт «икрой для Инстаграма».

Помимо черной икры на прилавках можно встретить и красную, произведенную из морских водорослей, по цене 84 рубля за полкило.

«Если производители и продавцы честно указывают на этикетке, что эта икра является имитационным продуктом, то это не является контрафактом, — отметила Полина Кирова. — Вместе с тем есть случаи, когда надписи на этикетках пишутся завуалировано, например, «икра царская экспортная».

Формально в названии нет слова «осетровая», что означало бы обман покупателей, но прилагательное «царская» может ввести в заблуждение некоторых потребителей, привыкших считать осетра «царской рыбой».

Что касается настоящей осетровой икры, то эксперты ожидают увеличение в 2018 году ее импорта в Россию из Китая , который в прошлом году составил около 7 тонн. При этом осетровая икра, произведенная на российских аквакультурных предприятиях, в основном уходит на экспорт в Германию Францию и другие страны Западной Европы.

Экспорт черной икры из России в 2017 году в свою очередь составил 8 тонн.

«По качеству китайская черная икра существенно прибавила в последнее время, и ее крайне трудно отличить по вкусу от российской. Особенно учитывая тот факт, что ее нередко фасуют в банки без иероглифов, но зато со словами «Malosol», «Astrakhan» и «Russian caviar», то есть, выдавая за нашу экспортную, — подчеркнула Полина Кирова. — Иногда бывает и так, что сырье поставляют из Китая, а фасовка происходит уже в России».

Уже сейчас в Китае работает 140 осетровых заводов по производству черной икры, так что в ближайшем будущем следует ожидать полномасштабной экспансии китайских производителей и на мировой рынок.