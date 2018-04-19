Казанский кремль прокомментировал идею референдума по строительству МСЗ 

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова прокомментировала 19 апреля предложение жителей Казани провести референдум по вопросу строительства мусоросжигательного завода.
Напомним, по данным пресс-служба исполкома Казани, эта идея была высказана в ходе встречи в комитете ЖКХ Казани.
«Вопрос проведения референдума — достаточно многоступенчатый. Он инициируется не одним жителем республики — над этим работает целая группа, — сказала Лилия Галимова. — С точки зрения закона этот вопрос проходит огромное количество согласовательных процедур — в том числе и на предмет целесообразности проведения референдума. Инициативы, предложения могут звучать всегда. Нужно понимать, что закон предусматривает определенные регламентные процедуры для проведения референдума».