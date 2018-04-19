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Казанский кремль прокомментировал идею референдума по строительству МСЗ
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Казанский кремль прокомментировал идею референдума по строительству МСЗ 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова прокомментировала 19 апреля предложение жителей Казани провести референдум по вопросу строительства мусоросжигательного завода.
Напомним, по данным пресс-служба исполкома Казани, эта идея была высказана в ходе встречи в комитете ЖКХ Казани.
«Вопрос проведения референдума — достаточно многоступенчатый. Он инициируется не одним жителем республики — над этим работает целая группа, — сказала Лилия Галимова. — С точки зрения закона этот вопрос проходит огромное количество согласовательных процедур — в том числе и на предмет целесообразности проведения референдума. Инициативы, предложения могут звучать всегда. Нужно понимать, что закон предусматривает определенные регламентные процедуры для проведения референдума».
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