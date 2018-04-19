Свердловские эксперты «зарубили» переход над дублером Сибирского тракта

Евгения Архипова. Строительство надземного перехода над дублером Сибирского тракта начнется только после положительного заключения госэкспертизы и при софинансировании из областного бюджета. Работы в случае выполнения обоих условий могут начаться уже в 2018 году, сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских , сославшись на официальный ответ вице-мэра Екатеринбурга

Согласно письму чиновника, проектно-сметная документация на объект разработана, а также определены границы земельного участка, часть которого пришлась на особо охраняемую природную территорию «Санаторный лесопарк». В июле 2017 года правительство Свердловской области изъяло этот участок из реестра охраняемых.

Стоит напомнить, что госэкспертизу проекта, разработанного институтом «Уралгипротранс», заказало в августе 2017 года городское управление благоустройства. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», исполнитель проверки должен был определиться к 1 сентября 2017-го.

Судя по информации на портале госзакупок, конкурс выиграло областное управление государственной экспертизы. Однако в приемной начальника управления не подтвердили факт выполнения работ, предположив, что документы на экспертизу проектировщик еще не подавал.

В приемной института «Уралгипротранс» также отказались давать комментарии по вопросу, проводилась экспертиза или нет, сославшись на некий административный запрет.

Впрочем, очень скоро секрет Полишинеля раскрыли сами сотрудники управления госэкспертизы. Как сообщила в официальном ответе на запрос агентства главный инженер управления Е. Якимова, эксперты еще в октябре 2017 года выдали по данном проекту отрицательное заключение и отправили его на доработку. О причинах такого решения собеседница агентства не сообщила.

Следует отметить, что надземный переход через дублер Сибирского тракта в соответствии с муниципальной программой «Столица» планируют построить за счет городского и областного бюджетов.

Согласно проектной документации, он будет представлять собой крытое двухпролетное сооружение с одним поперечным и одним продольным лестничными сходами. В темное время суток в переходе предусмотрено искусственное освещение. Кроме того, он будет оборудован лифтом для маломобильных групп населения.

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