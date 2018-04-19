Ещё
Свердловские эксперты «зарубили» переход над дублером Сибирского тракта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свердловские эксперты «зарубили» переход над дублером Сибирского тракта 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Строительство надземного перехода над дублером Сибирского тракта начнется только после положительного заключения госэкспертизы и при софинансировании из областного бюджета. Работы в случае выполнения обоих условий могут начаться уже в 2018 году, сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, сославшись на официальный ответ вице-мэра Екатеринбурга Евгения Архипова.
Согласно письму чиновника, проектно-сметная документация на объект разработана, а также определены границы земельного участка, часть которого пришлась на особо охраняемую природную территорию «Санаторный лесопарк». В июле 2017 года правительство Свердловской области изъяло этот участок из реестра охраняемых.
Стоит напомнить, что госэкспертизу проекта, разработанного институтом «Уралгипротранс», заказало в августе 2017 года городское управление благоустройства. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», исполнитель проверки должен был определиться к 1 сентября 2017-го.
Судя по информации на портале госзакупок, конкурс выиграло областное управление государственной экспертизы. Однако в приемной начальника управления не подтвердили факт выполнения работ, предположив, что документы на экспертизу проектировщик еще не подавал.
В приемной института «Уралгипротранс» также отказались давать комментарии по вопросу, проводилась экспертиза или нет, сославшись на некий административный запрет.
Впрочем, очень скоро секрет Полишинеля раскрыли сами сотрудники управления госэкспертизы. Как сообщила в официальном ответе на запрос агентства главный инженер управления Е. Якимова, эксперты еще в октябре 2017 года выдали по данном проекту отрицательное заключение и отправили его на доработку. О причинах такого решения собеседница агентства не сообщила.
Следует отметить, что надземный переход через дублер Сибирского тракта в соответствии с муниципальной программой «Столица» планируют построить за счет городского и областного бюджетов.
Согласно проектной документации, он будет представлять собой крытое двухпролетное сооружение с одним поперечным и одним продольным лестничными сходами. В темное время суток в переходе предусмотрено искусственное освещение. Кроме того, он будет оборудован лифтом для маломобильных групп населения.
Ранее по теме: В Екатеринбурге построят переход с лифтом
Уралинформбюро: последние новости
Представители "ВСМПО-Ависмы" рассказали о будущем рынка титана АрхитЕбург "Уралинформбюро" с Григорием Мазаевым Минстрой России готовит закон "Об архитектуре"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций79
Центральная Россия покроется снегом11
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО212
Россияне «изменили» доллару95
Тест: Сможете перевести с братского языка?15
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
15:09
Кремль оценил идею национализации «Русала»
Компании Политика
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение