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Россия готова к запуску глобальной платежной инициативы, заявил Аксаков
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Россия готова к запуску глобальной платежной инициативы, заявил Аксаков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Россия готова к введению глобальной платежной инициативы (GPI), заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Газета «Коммерсант» в четверг сообщила, что система SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту — глобальной платежной инициативе (GPI). Это техническое решение, как предполагается, позволит сделать платежи более быстрыми и прозрачными. Фактически это ответ на развитие крупнейшими зарубежными банками альтернативного блокчейн-стартапа Ripple, отмечает газета.
"Этот вопрос (запуск проекта в РФ — ред.) в рамках БРИКС обсуждается, с Китаем обсуждается. Появится она, как договорятся. В принципе, Россия готова к этому, у нас система уже создана", — сказал Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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