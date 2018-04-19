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Более 17 тысяч кубанцев не имеют права выехать из России
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Более 17 тысяч кубанцев не имеют права выехать из России 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Краснодарском крае действует 17 124 постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Это те жители, которые накопили крупные задолженности по уплате алиментов. В аналогичный период 2017 года было на 4775 постановления меньше, сообщает пресс-служба УФССПпо Краснодарскому краю.
«Помимо этого, в рамках 17 658 исполнительных производств о взыскании алиментов должники фактически ограничены в пользовании специальным правом, т.е. не могут водить транспортные средства», — рассказали в ведовстве.
Данный показатель превышает цифры первого квартала прошлого года на 5003 исполнительных производств.
Кроме этого, на начало 2018 года в отношении 350 родителей была применена такая мера, как арест имущества.
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