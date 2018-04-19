Госдума может разрешить тратить материнский капитал на благоустройство дачи

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предложили инициативу, направленую на расширение использования материнского капитала, законопроект уже поступил в Государственную думу , сообщается на официальной странице ГД «Вконтакте».

Средства предлагается разрешить тратить на приобретение или строительство садового или жилого дома на земельном участке.

"В сложившейся экономической ситуации и с учетом исторических особенностей, социально-экономическое значение садовых земельных участков для граждан трудно переоценить", — отмечается в проекте закона.