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Госдума может разрешить тратить материнский капитал на благоустройство дачи
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Госдума может разрешить тратить материнский капитал на благоустройство дачи 

News.ru 1 час назад
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предложили инициативу, направленую на расширение использования материнского капитала, законопроект уже поступил в Государственную думу, сообщается на официальной странице ГД «Вконтакте».
Средства предлагается разрешить тратить на приобретение или строительство садового или жилого дома на земельном участке.
"В сложившейся экономической ситуации и с учетом исторических особенностей, социально-экономическое значение садовых земельных участков для граждан трудно переоценить", — отмечается в проекте закона.
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