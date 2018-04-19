«Система работает на количественный показатель»: за 7 лет в России в 4 раза выросло число осужденных по «экстремистским» статьям

Число осужденных по статьям Уголовного кодекса, связанным с экстремизмом, с 2011 года возросло в России в четыре раза. В МВД признали, что иногда судьи выносят ошибочные решения, однако заявляли, что к ответственности привлекают в основном тех, кто «реально вредит и раскачивает ситуацию в стране».

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ за 2017 год, на которые ссылается в своей публикации

"Коммерсант", все больше приговоров выносится по статьям 280 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ), 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), 282 (возбуждение ненависти, вражды, а равно уничижение достоинства человека), 282.1 (организация экстремистского сообщества), 282.2 (организация деятельности организации, запрещенной за экстремизм), 282.3 (финансирование экстремистской деятельности) главы 29 УК РФ.

В целом по этим статьям в 2017 году осудили 604 человек, а в 2011-м таковых было только 149 человек. При этом в прошедшем году больше всего — 460 человек — были осуждены по статье 282.

"На самом деле осужденных больше. Есть еще те, у кого эти статьи проходят дополнительным обвинением, но подсчитать всех сложно", — рассказал изданию директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский . По его словам, надо также учитывать осужденных по части 1 статьи 148 (публичное неуважение к обществу в целях оскорбления чувств верующих), статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма) и статьи 354.1 (реабилитация нацизма). А это еще 39 осужденных.

Верховский отметил, что каждый год стабильно прибавляется по 50-60 приговоров по «экстремистским» статьям. По его мнению, это говорит о том, что «система работает на количественный показатель». В основном обвиняемыми становятся региональные активисты, которых привлекают за «малоприятные, но неопасные» высказывания.

Отметим, согласно исследованию Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), опубликованном в мае 2016 года, антиэкстремистское законодательство позволяет трактовать понятие экстремизма настолько широко, что под него можно подвести и публичное несогласие с действующим политическим курсом, дающее пространство для разных трактовок.

Кроме того, под экстремистскую деятельность может попасть и то, что в действительности должно считаться «антиэкстремизмом», отмечают исследователи ЦЭПР. Иными словами, люди осуждают негативные практики, связанные с экстремизмом, но их действия трактуются как экстремистские.

Хорошим подспорьем для исполнения «палочной отчетности» становятся перепосты в соцсетях (в основном, «ВКонтакте») текстов, видео— и аудиозаписей из Федерального списка экстремистких материалов. В случае со статьей 20.3 КоАП это все, что подходит под определение «нацистской символики» или сходно с ней. Эти статьи могут успешно служить инструментом отстранения политических активистов от участия в выборах, организации митингов и т. п., полагают в ЦЭПР.

Тем не менее замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров в октябре 2017 года на спецзаседании

по экстремизму Совета при президенте РФ по правам человека заверил, что ведомство движется в правильном направлении. «Мы не собираемся, как говорят, зачищать гражданское общество. Мы собираемся привлекать только тех, кто реально вредит, кто раскачивает ситуацию в стране», — цитирует его «Коммерсант».

"Конечно, есть ошибочные судебные решения — страна у нас огромная. Бывает, что оперативники ошибаются. Но поверьте, эти ошибки небольшая доля", — отметил Макаров.

Напомним, в настоящее время проходит суд по делу медсестры

Оксаны Походун, которую обвиняют в хранении изображений экстремистского характера в закрытом альбоме соцсети «ВКонтакте». Прокурор попросил приговорить ее к 1,5 года колонии.

Вместе с тем в феврале сообщалось, что Верховный суд задумался о смягчении наказания