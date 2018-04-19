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Мособлдума изменила порядок утверждения членов Общественной палаты региональным парламентом
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Мособлдума изменила порядок утверждения членов Общественной палаты региональным парламентом 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Мособлдума приняла постановление об уточнении порядка утверждения парламентом членов Общественной палаты (ОП) Московской области. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.
Согласно постановлению, в связи с требованиями федерального законодательства изменен порядок начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты Московской области: не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Мособлдума размещает на своем официальном сайте информацию о начале процедуры формирования нового состава ОП региона.
Кроме этого, устанавливается, что Общественная палата Московской области формируется из представителей некоммерческих организаций и состоит из 99 членов.
Одна треть состава Общественной палаты утверждается Мособлдумой в течение 20 рабочих дней со дня поступления списка кандидатов в члены ОП в региональный парламент, выдвинутых зарегистрированными на территории Подмосковья некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями.
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