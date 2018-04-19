Мособлдума изменила порядок утверждения членов Общественной палаты региональным парламентом

Мособлдума приняла постановление об уточнении порядка утверждения парламентом членов Общественной палаты (ОП) Московской области . Соответствующее решение было принято в ходе заседания.

Согласно постановлению, в связи с требованиями федерального законодательства изменен порядок начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты Московской области: не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Мособлдума размещает на своем официальном сайте информацию о начале процедуры формирования нового состава ОП региона.

Кроме этого, устанавливается, что Общественная палата Московской области формируется из представителей некоммерческих организаций и состоит из 99 членов.

Одна треть состава Общественной палаты утверждается Мособлдумой в течение 20 рабочих дней со дня поступления списка кандидатов в члены ОП в региональный парламент, выдвинутых зарегистрированными на территории Подмосковья некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями.