Саратовцам весной рекомендуют фильтровать воду

Во время паводка нитраты с полей попадают в Волгу и затем в водопровод.

Особенно часто это происходит весной, когда реки выходят из своих берегов.

Известный саратовский эколог Ольга Пицунова в интервью изданию «Комсомольская правда» — Саратов » посоветовала жителям региона перед использованием фильтровать воду. Причем, даже взятую из-под крана.