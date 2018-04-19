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Саратовцам весной рекомендуют фильтровать воду
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Саратовцам весной рекомендуют фильтровать воду 

Новости Саратова 29 минут назад
Фото: Новости Саратова
Во время паводка нитраты с полей попадают в Волгу и затем в водопровод.
Особенно часто это происходит весной, когда реки выходят из своих берегов.
Известный саратовский эколог Ольга Пицунова в интервью изданию «Комсомольская правда» — Саратов» посоветовала жителям региона перед использованием фильтровать воду. Причем, даже взятую из-под крана.
Делать это, со слов эксперта, надо тщательно, так как вода перенасыщена, как правило, нитратами или хлоридами. Напомним, 18 апреля Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория опубликовала информацию о загрязнении водопроводной воды в Калининском районе Саратовской области в пять раз. Позже руководство лаборатории уточнило, что пробы были взяты из открытого водоема, из которого пила скотина.
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