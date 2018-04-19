Ямальцы просят Госдуму не медлить с принятием закона об ответственном отношении к животным

Ямальские депутаты поддержали обращение коллег из Приморского края Госдуме РФ о необходимости ускорить принятие закона об ответственном отношении к животным.

Принятый в первом чтении законопроект уже семь лет лежит под сукном в кабинетах Госдумы. Между тем количество резонансных случаев нападения собак на людей продолжает расти, 2 апреля в Салехардскую окружную клиническую больницу в тяжелом состоянии был доставлен ребенок.

Сегодня отсутствуют разъяснения по дальнейшей судьбе безнадзорных животных после отлова, регионы вынуждены самостоятельно решать, как поступить с безнадзорными животными. Между тем, в январе 2017 года Верховный суд РФ выразил позицию как о незаконности эвтаназии здоровых безнадзорных животных, так и недопустимости их возврата в окружающую среду. Это означает, что отловленных животных необходимо содержать пожизненно. По предварительным подсчетам руководителя службы ветеринарии ЯНАО Андрея Листишенко, год содержания в питомниках всех отловленных собак — на Ямале в 2017 году их отловили 8115, обойдется региону в 1,168 млрд рублей. Если следовать нормам Гражданского кодекса и содержать их 6 месяцев — 600 млн рублей, причем суммы учитывают только содержание и кормление животных. Закрыть вопрос в регионе можно в течение года, если сократить срок содержания отловленных собак, ввести обязательный учет животных и установить правила их содержания.

Согласно статистике, на Ямале ежегодно в медицинские учреждения обращается около 1300 человек, пострадавших от нападения животных. Ежегодные затраты на отлов и последующую передержку окружного и муниципального бюджетов ежегодно составляют 33 млн рублей. Из всех отловленных животных 30% имеют хозяев, что указывает на факт безответственного отношения их владельцев к своим обязанностям. По предварительным оценкам, сейчас ямальцы содержат около 30 тысяч домашних питомцев, из них чипированы около 2 тысяч.