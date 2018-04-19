Ялта и сирийская Латакия будут развивать морские перевозки

На Ялтинском международном экономическом форуме городские власти подписали соглашение с сирийским Латакии. По нему, между городами-побратимами будут развиваться морские перевозки. По словам губернатора Латакии, данный документ откроет новые перспективы.

«Это касается и снижения стоимости морской перевозки сирийской продукции в Россию и российской продукции в Сирию », — уточнил он.

Ранее мы писали, что в Республике Крым будут укрепляться российско-сирийские отношения.