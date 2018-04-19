Ялта и сирийская Латакия будут развивать морские перевозки 

На Ялтинском международном экономическом форуме городские власти подписали соглашение с сирийским Латакии. По нему, между городами-побратимами будут развиваться морские перевозки. По словам губернатора Латакии, данный документ откроет новые перспективы.
«Это касается и снижения стоимости морской перевозки сирийской продукции в Россию и российской продукции в Сирию», — уточнил он.
Ранее мы писали, что в Республике Крым будут укрепляться российско-сирийские отношения.
«ФедералПресс» напоминает, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. В этом году он состоится с 19 по 21 апреля. Самая многочисленная делегация — из Сирии — в составе 80 человек.