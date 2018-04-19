Главу Убинского района Конюка обвинили в превышении полномочий

Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Убинского района Олега Конюка по факту превышения должностных полномочий, то есть совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенного главой органа местного самоуправления.

«Работа администрации и лично главы Убинского района Олега Конюка была подвергнута критике со стороны одного из депутатов Совета депутатов района, — говорит представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин . — В связи с этим глава района предложил сложить полномочия народному избраннику. Недовольный отказом, Олег Конюк решил не продлять договор аренды земельного участка с близким родственником депутата, занимавшимся предпринимательской деятельностью. Единственным условием принятия положительного решения было только сложение депутатских полномочий».

Понимая незаконность действий главы Убинского района, депутат обратилась за помощью в контролирующие и правоохранительные органы . По результатам совместных мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками ФСБ и МВД, причастность главы района к инкриминируемому деянию подтвердилась, а полученные материалы направлены в следственное управление.

В настоящее время следователи вместе с оперативниками и самим Олегом Конюком проводят следственные действия в администрации Убинского района. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Добавим, что Олег Конюк стал главой Убинского района в 2015 году. Он родился 17 октября 1968 года. Активно пользуется социальными сетями. Например, в «Одноклассники», где он красуется с убитым медведем, чиновник заходил вчера, 18 апреля.

Справка. Убинский район образовался в 1925 году. Район расположен в северо-восточной части Барабинской зоны в центре Новосибирской области. На территории района расположено озеро Убинское — второе по величине в области. Самыми крупными населенными пунктами являются села Убинское, Кожурла, Раисино. Районный центр –село Убинское с населением 5,3 тыс. человек.