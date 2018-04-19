В Сколково предложили ловить «чёрных лесорубов» в Омской области из космоса

Эксперты считают, что использование спутниковой информации позволит оперативно бороться с хищениями леса.

«Огромную площадь невозможно контролировать только с помощью лесника. Сегодня это оперативно и относительно дешево можно делать из космоса, в том числе и специальными программно-аппаратными методами. При отсутствии облачности практически ежедневно контролируются подозрительные изменения лесной растительности», –заявил директор Института прикладных исследований геосистем (Сколково) Сергей Пьянков.