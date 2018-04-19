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В Сколково предложили ловить «чёрных лесорубов» в Омской области из космоса
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В Сколково предложили ловить «чёрных лесорубов» в Омской области из космоса 

АиФ-Омск 44 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Эксперты считают, что использование спутниковой информации позволит оперативно бороться с хищениями леса.
«Огромную площадь невозможно контролировать только с помощью лесника. Сегодня это оперативно и относительно дешево можно делать из космоса, в том числе и специальными программно-аппаратными методами. При отсутствии облачности практически ежедневно контролируются подозрительные изменения лесной растительности», –заявил директор Института прикладных исследований геосистем (Сколково) Сергей Пьянков.
Напомним, в Омской области ущерб от «чёрных лесорубов» оценили в 4 млрд рублей. Следователи уже доказали более 15 фактов незаконной вырубки лесов. Оперативники задержали пять членов организованной преступной группы. Предполагается, что их покрывали чиновники, имена которых пока не известны.
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